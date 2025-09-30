Se dispara un 10% el número de menores infractores por debajo de 16 años

La Comunidad de Madrid ha reducido un 10% el número de casos de menores infractores atendidos a través de los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). Sin embargo, el número de atendidos de 14 a 16 años se ha disparado un 10% en el último año.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presentado la memoria anual de este organismo, que arroja datos «muy positivos» en 2024, en la viceconsejería de Justicia y Víctimas. García Martín ha reconocido “el compromiso y la excelencia” de los cerca de 800 profesionales “que hacen posible que estos recursos de la Comunidad de Madrid sean un referente a nivel internacional”.

Asimismo, ha subrayado que “en ellos no solo se ejecutan medidas judiciales, sino que también se desarrollan programas pioneros orientados a evitar la reincidencia y ofrecer a los jóvenes una segunda oportunidad”. Según recoge la memoria, en 2024 se redujeron en un 22% el número de disposiciones judiciales dadas de alta con respecto a 2023.

Destaca especialmente el descenso de las no privativas de libertad, que bajaron un 27,7%. En cambio, las de internamiento aumentaron un 8%, debido a resoluciones derivadas de años anteriores, motivadas por el repunte de delitos graves vinculados a bandas juveniles tras la pandemia.

Igualmente, los datos reflejan una caída generalizada en la mayoría de los tipos de delitos, destacando concretamente las reducciones en los robos con violencia, que disminuyeron un 36,7% y con intimidación que cayeron un 25,5%.

También se registraron descensos significativos en la violencia filio-parental, con una bajada del 34%, y en los casos de violencia contra la mujer, que se redujeron un 12%. Asimismo, los atentados contra la autoridad bajaron un 25,3% y contra la Administración de Justicia lo hicieron en un 48,1%.

Perfiles por sexo y edad

Por otro lado, el perfil de estos menores atendidos el pasado año muestra que el 81 % fueron hombres y el 19% mujeres y, en cuanto a la edad, el 35,7% se sitúa entre los 14 y los 16 años, y el 64,2% tiene 17 años o más. Menores de 14 años son inimputables. Sin embargo, el número de atendidos de 14 a 16 años ha repuntado un 10% en el último año.

La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, atendió en 2024 a más de 3.000 de estos chicos. De ellos, nueve de cada diez no reinciden tras su paso por alguno de sus centros.

La Comunidad de Madrid desarrolla una docena de programas educativos especializados en la reincorporación a la sociedad de estos jóvenes que cumplen medidas judiciales. Un total de 575 participaron el pasado año en el programa de inserción laboral de la ARRMI, con la firma de 460 contratos de trabajo.