Disney desembarca en Madrid con la gran exposición que celebra sus más de 100 años de magia

Disney: The Exhibition – 100 Años de Magia, que conmemora 100 años de The Walt Disney Company, continúa su gira mundial en España y abre ahora sus puertas en Madrid el próximo 1 de octubre en la Fundación Canal, en la Sala Castellana 214.

Esta excepcional exposición, distribuida en nueve galerías únicas y 14 instalaciones interactivas, lleva a los visitantes a un viaje único por los mundos de Disney para explorar un siglo de narración e innovación.

La gran muestra, que celebra un siglo de historias, personajes, música y experiencias creadas por The Walt Disney Company, ofrece a fans de todas las generaciones la oportunidad de sumergirse y redescubrir algunas de sus historias favoritas de Disney.

Después de su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, la exposición llega ahora a Madrid para proponer la extraordinaria posibilidad de explorar una amplia selección de piezas de los Archivos Walt Disney.

Los visitantes también pueden conocer la historia detrás de la creación de algunos de sus personajes favoritos, las películas y los espectáculos, así como conocer las espectaculares experiencias de la compañía alrededor del mundo, desde Disneyland París hasta Walt Disney World® Resort y mucho más.

Tesoros únicos de los mundos de Disney

Desde hace más de 55 años, Walt Disney Archives preserva cuidadosamente algunas de las “joyas de la corona” de The Walt Disney Company. Se han necesitado cuatro años para planificar y reunir los objetos que se exhiben en Disney: The Exhibition – 100 Años de Magia, y que los fans y amantes de Disney pueden ver por primera vez en España.

Esta muestra es posible gracias a las contribuciones creativas combinadas de Walt Disney Archives, Walt Disney Animation Research Library, Walt Disney Imagineering, Disney Theatrical Group, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Music y The Walt Disney Family Museum.

“Nos emociona traer esta fantástica exposición a Madrid”, dice Becky Cline, directora de Walt Disney Archives. “Estamos deseando que los visitantes disfruten algunas de sus historias, personajes y atracciones favoritas de Disney de una forma nueva y envolvente, mientras celebramos todos los maravillosos mundos de Disney”.

En Madrid se exponen ahora obras de arte, esculturas utilizadas para la animación, así como vestuarios y accesorios de las películas de acción real. Entre otros, esto incluye tanto el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964) -utilizado por la Leyenda de Disney Dick Van Dyke-, como el vestido rojo de Cruella (2021), llevado por la actriz Emma Stone.

También otros icónicos objetos y accesorios emblemáticos adicionales, como los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963), la zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta (2015), el casco de Iron Man de Vengadores: Infinity War (2018), o también el conjunto de Indiana Jones en Indiana Jones y el Dial del destino (2023). Todos ellos ofrecen un fascinante vistazo a la creatividad sin límites de Disney.

Las galerías temáticas suponen una experiencia inmersiva, e incluyen un paseo por una réplica de Main Street U.S.A. (de los parques Disney), así como oportunidades fotográficas que permiten a los visitantes posar junto a esculturas e impresiones de algunos de sus personajes preferidos, como: Mickey Mouse, la familia Parr de Los Increíbles (2004), Goofy o el Hada Madrina de Cenicienta (1950).

La exposición incorpora además un componente en vivo que enriquece la experiencia del visitante, especialmente para familias y niños. Los visitantes podrán encontrar storytellers en algunas galerías, destacando objetos relevantes y compartiendo historias que aportan emoción y divertidas interacciones. Con esta propuesta, la exposición combina lo educativo con lo experiencial, transformando la visita en una experiencia más dinámica, memorable y mágica para todas las edades.

Una amplia variedad de juegos y actividades interactivas completarán la experiencia. Las entradas ya están a la venta con un precio desde 14,90 euros. Más información y tickets en https://disney100exhibit.com/ es/madrid/

Fotos: Disney.