Efecto Pasillo, Twins Melody, Shaila Dúrcal y Nacha Pop, protagonistas de las Fiestas del Barrio del Pilar 2025 (programación completa)

Con el pregón en el recinto ferial del parque de La Vaguada, darán comienzo, el jueves 9 de octubre, a las 21:00 horas, las Fiestas del Barrio del Pilar 2025, que se prolongarán hasta el día 12. Previamente, desde las 19:00 h, habrá un pasacalle circense y música a cargo de Alquimia Circus y del Dj Pulpo.

Un año más, la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ha programado una oferta de actividades musicales, deportivas y de ocio para todas las edades que hacen de las fiestas del barrio del Pilar “referencia en todo el distrito y para muchos madrileños que desde otros barrios se acercan a compartirlas”.

Programación completa

Miércoles 8 de octubre – Prefiestas

  • 19:30 h: Certamen de Grupos del Barrio con la actuación de The Talkisher Band, Rock’n’Hells, Gatos y Accos, Dseed.

Jueves 9 de octubre

  • 19:00 h: Pasacalles Circense – Grupo Alquimia Circus
  • 20:00 h: Sesión musical a cargo de DJ Pulpo
  • 21:00 h: Apertura y pregón de fiestas
  • 22:00 h: Concierto de Nacha Pop

Viernes 10 de octubre – Noche Joven

  • 21:00 h: Concierto de Álvaro Mayo
  • 22:00 h: Concierto de Paula Koops
  • 23:00 h: Concierto de JM
  • 00:30 h: Sesión musical Twins Melody

Sábado 11 de octubre

  • De 11:30 h a 14:30 h y de 16:30 h a 19:30 h: Día de la infancia – Hinchables, talleres, música, juegos, cuentacuentos
  • 12:30 h: Actuación musical infantil: Pica Pica
  • 19:00 h: Concierto familiar de rock infantil – ¡Que siga la marcha!, por Kíduas
  • 21:30 h: Concierto «Los G Band» – Tributo a Hombres G
  • 23:00 h: Concierto de Efecto Pasillo
  • 01:30 h: Sesión musical Ardiyá

Domingo 12 de octubre – Día de la Hispanidad / Día de los Mayores

  • 11:30 h: Desfile de grupos de folclore iberoamericano en el recinto ferial
  • 13:00 h: Muestra de folclore y gastronomía
  • 19:00 h: Concierto de Shaila Dúrcal
  • Actividades infantiles en el Parque de la Albufera

Actividades deportivas

  • Torneo de Fútbol Sala – 11 y 12 de octubre en el CDM Alfredo Goyeneche. Categorías: alevín, infantil, cadete, benjamín, senior femenino y DCA.
  • Torneo de Fútbol 7 – 12 de octubre en el CDM Alfredo Goyeneche. Categorías: infantil y cadete femenino.
  • Torneo de baloncesto – 11 y 12 de octubre. Organiza: C.D. El Rebote. Inscripción hasta el 6 de octubre en el correo c.d.elrebote@hotmail.com. Categorías: alevín, infantil y senior.
  • Carrera popular – 12 de octubre. Organiza: A.D. Sprint. Información e inscripciones hasta el 6 de octubre en el correo delegado@adsprint.org o teléfono 628529229. Categorías: alevín, infantil, juvenil y senior.
  • Deportes de raqueta – Del 27 de septiembre al 12 de octubre. Organiza: Más Deporte y Diversión. Información e inscripciones hasta el 21 de septiembre en el correo smcdirecion@gmail.com. Categorías: alevín, infantil y senior.
  • Torneo de voley – 12 de octubre. Organiza: C.D.E. Chamartín-Vergara. Inscripción hasta el 8 de octubre en el correo admjavi1996@gmail.com. Categorías: alevín y cadete.

Foto: Eurovision España.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

