Detenida por intentar matar a su hija de 10 años con pastillas ocultas en el yogur, en Ciudad Lineal (Madrid)

Una mujer de 47 años de edad ha sido detenida en el distrito madrileño de Ciudad Lineal acusada de un presunto intento de homicidio tras administrar supuestamente benzodiacepinas a su hija de 10 años. La menor fue hallada inconsciente en su domicilio junto a su madre, también desvanecida, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre, cuando dos de los hijos mayores de la mujer alertaron al 112 al no conseguir despertarla tras varios intentos. Al llegar al domicilio, en la calle de Amos de Escalante, junto al Metro de Pueblo Nuevo, los equipos del SAMUR-Protección Civil y agentes de la Policía Nacional y Municipal localizaron a la madre y a la niña tendidas en una cama, en decúbito supino (boca arriba) y sin responder a estímulos.

Ambas fueron estabilizadas tras recibir maniobras de reanimación y despertarse lentamente. Los facultativos detectaron signos de intoxicación por benzodiacepinas, hallándose en la habitación varios envases de medicamentos y un yogur con una sustancia en polvo, lo que reforzó las sospechas de que pudo tratarse de una ingestión deliberada.

En el momento del suceso también se encontraba en el domicilio la pareja de uno de los hijos, quien relató que había visto a la madre dirigirse al baño a vomitar, aunque no le dio importancia, dado que, según indicó, llevaba días sin comer y atravesaba un cuadro depresivo.

Los hijos confirmaron a los agentes que la mujer sufría depresión desde hacía tiempo, relacionada con una situación sentimental complicada, y que había manifestado en varias ocasiones su intención de quitarse la vida.

La detenida fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde fue ingresada bajo custodia policial, realizándose un lavado de estómago. La menor, por su parte, permanece ingresada en observación en el área de Pediatría del mismo centro, aunque su estado no reviste gravedad. La investigación continúa abierta.

