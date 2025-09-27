El Mercado de Productores de Valdebebas celebra este domingo su primera edición de otoñó con alimentos de proximidad, animaciones para niños, catas y música en directo

¿Quién no ha pensado alguna vez en tener su propia huerta en casa? Para obtener verduras y hortalizas frescas, que conserven su sabor tradicional y alejadas de fertilizantes y pesticidas. Sin necesidad de ponerse los guantes, plantar las semillas o mimar el fruto, ya sea por falta de espacio o de tiempo, ahora es posible llenar tu despensa con estos alimentos gracias al Mercado Productores que ha llegado a Valdebebas, en el distrito madrileño de Hortaleza, para crear un lugar de encuentro entre los vecinos y los agricultores de la región.

La cita es el cuarto domingo de cada mes, y además de adquirir género de primera categoría, los asistentes podrán disfrutar a partir de las 12:00 horas de actividades de ocio, como música en directo, talleres para peques o charlas divulgativas, e incluso catas. Situado en la plaza de Francisco de Asís Cabrero, este 28 de septiembre de 10:00 a 16:00 horas se darán cita 36 puestos repletos de productos frescos, de calidad y de ‘kilometro cero’, para celebrar la primera edición del otoño de este año 2025.

Son pequeños agricultores que brindan al consumidor alimentos cultivados en nuestro entorno y que mantienen todas sus propiedades en cuanto a sabor y frescura. Además, los productos del mercado se pueden degustar in situ, fomentado así el ocio gastronómico, saludable y de calidad.

Y otro valor añadido del Mercado Productores de Valdebebas es su apuesta por la sostenibilidad, ya que los residuos orgánicos procedentes de los puestos de frutas y verduras se convertirán en compostaje y abono natural para las zonas verdes del distrito.

El Mercado Productores es un proyecto de iniciativa privada que nació en 2014 con la idea de ofrecer a los madrileños productos de cercanía de la mano de pequeños agricultores locales. Con el apoyo de la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, posibilitan un intercambio de experiencias para construir los mercados del siglo XXI: los comerciantes ofrecen su género sin intermediarios y los consumidores aprenden sobre consumo y hábitos saludables.

Tras las aperturas de los Mercados Productores en la avenida del Planetario en Arganzuela y el municipio de Alcobendas, ahora le ha llegado el turno a Valdebebas gracias al impulso de la Junta Municipal de Hortaleza, un barrio de casi 30.000 habitantes en continúa expansión. Desde 2014, han participado más de 500 productores locales con la visita de más de 1,5 millones de personas.

Si quieres llenar tu despensa de productos frescos tradicionales, conocer el panorama agroalimentario de la Comunidad de Madrid y vivir una experiencia gastronómica, cultural y ocio en familia, no faltes a la próxima cita de este mercado que te trae lo mejor de la huerta, directamente a tu mesa.

Cómo llegar

El nuevo Mercado Municipal de Productores Valdebebas se ubica en la Plaza Francisco de Asís Cabrero, junto a la avenida de Juan Antonio Samaranch, en el distrito madrileño de Hortaleza.