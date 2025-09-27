28-S: recetas simples para celebrar el Día Mundial del Jamón sin complicaciones

En el Día Mundial del Jamón, este 28 de septiembre, el protagonista no es solo el producto, sino también la creatividad que despierta en la cocina diaria. Desde bocadillos improvisados hasta platos tradicionales, el jamón —ya sea serrano o ibérico— demuestra por qué sigue siendo uno de los ingredientes más versátiles y queridos de la gastronomía española.

Lejos de los restaurantes de alta cocina, esta jornada invita a redescubrir el jamón en su forma más accesible: recetas sencillas, rápidas y llenas de sabor que cualquiera puede preparar en casa. El mensaje es claro: no hace falta complicarse para comer bien.

Cinco recetas para celebrar (sin complicarse la vida)

1. Tostada de jamón con tomate y aceite de oliva: El clásico desayuno andaluz que nunca falla. Pan crujiente, tomate rallado, aceite virgen extra y unas lonchas finas de jamón. El equilibrio perfecto entre sencillez y sabor.

2. Huevos rotos con jamón: Una sartén, patatas fritas caseras, huevos estrellados y jamón cortado en tiras finas por encima. Ideal para compartir o darse un capricho sin salir de casa.

3. Rollitos de jamón y queso crema: Para un picoteo rápido: unta queso crema en una loncha de jamón, añade un toque de cebollino y enróllala. Listo en 2 minutos y perfecto como aperitivo.

4. Croquetas de jamón: Cremosas por dentro, crujientes por fuera. Solo necesitas bechamel espesa, trocitos de jamón, huevo, pan rallado y paciencia para formar y freír. Tip: si sobró jamón del fin de semana, este es el momento de aprovecharlo.

5. Ensalada templada con jamón y frutos secos: Mezcla de hojas verdes, jamón ligeramente pasado por la sartén, nueces o piñones y un aliño de vinagre balsámico. Ligera, nutritiva y con un punto gourmet.

Cocinar con jamón: más que tradición

Además de su sabor inconfundible, el jamón aporta umami natural a muchos platos sin necesidad de salsas pesadas ni ingredientes artificiales. Es un potenciador de sabor, un símbolo de identidad y, en muchos hogares, un recurso infalible para improvisar cenas.

“El jamón es lo que el arroz es para Asia o la pasta para Italia: una base cultural que se adapta a cada cocina y momento”, explica Elena Rubio, divulgadora gastronómica y autora de Recetas con Jamón para Sobrevivir (y Disfrutar).

Celebrar desde casa

Este Día Mundial del Jamón no requiere grandes despliegues. Basta con abrir la nevera, cortar unas lonchas y dejar que el sabor haga el resto. La celebración más auténtica está en el día a día, en los platos que no necesitan presentación ni ceremonia. Porque a veces, lo más sencillo es lo más memorable. Y si hay jamón, mejor.