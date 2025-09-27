Madrid distribuirá frutas y hortalizas entre sus 280.000 alumnos de colegios e institutos en 2026

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 1.894.925 euros para distribuir frutas y hortalizas entre 280.000 alumnos de unos 800 centros educativos el primer semestre de 2026.

Se trata de una iniciativa incluida en el Programa escolar de la Unión Europea sobre el consumo de estos alimentos y cofinanciado por el Gobierno regional. Está dirigido a estudiantes de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Es el noveno año consecutivo en el que participa el Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

El reparto se ha planificado de tal manera que cada alumno reciba inicialmente como máximo tres suministros semanales. Serán un total de 14 entregas, compuestas por 2 peras, 3 mandarinas, 2 manzanas, 3 plátanos, 3 raciones de Cherry y una zanahoria.

El Consejo de Gobierno establece procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para que las empresas opten a su contratación. En este sentido, se tendrá en cuenta como condición especial el cuidado del medio ambiente con vehículos de bajas emisiones, al menos con distintivo ambiental B, y la producción ecológica de los alimentos. Asimismo, los embalajes que se utilicen deberán ser reciclables o biodegradables.

Este acuerdo sobre el reparto de fruta y hortalizas se suma al del mismo Programa, pero para distribuir leche y productos lácteos en estos centros educativos, y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno la pasada semana con una inversión de casi un millón de euros.