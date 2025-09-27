ComunidadNoticias

Madrid distribuirá frutas y hortalizas entre sus 280.000 alumnos de colegios e institutos en 2026

Gacetín Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 1.894.925 euros para distribuir frutas y hortalizas entre 280.000 alumnos de unos 800 centros educativos el primer semestre de 2026.

Se trata de una iniciativa incluida en el Programa escolar de la Unión Europea sobre el consumo de estos alimentos y cofinanciado por el Gobierno regional. Está dirigido a estudiantes de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Es el noveno año consecutivo en el que participa el Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

El reparto se ha planificado de tal manera que cada alumno reciba inicialmente como máximo tres suministros semanales. Serán un total de 14 entregas, compuestas por 2 peras, 3 mandarinas, 2 manzanas, 3 plátanos, 3 raciones de Cherry y una zanahoria.

El Consejo de Gobierno establece procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para que las empresas opten a su contratación. En este sentido, se tendrá en cuenta como condición especial el cuidado del medio ambiente con vehículos de bajas emisiones, al menos con distintivo ambiental B, y la producción ecológica de los alimentos. Asimismo, los embalajes que se utilicen deberán ser reciclables o biodegradables.

Este acuerdo sobre el reparto de fruta y hortalizas se suma al del mismo Programa, pero para distribuir leche y productos lácteos en estos centros educativos, y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno la pasada semana con una inversión de casi un millón de euros.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Miles de mutualistas se manifiestan en Madrid para...

Absuelto en Madrid un conductor por no poder...

Los centros de salud madrileños han hecho seguimiento...

Madrid recibe la Insignia de Oro de APIEM...

Madrid instala 277 nuevas marquesinas de autobús hechas...

Prepara tus oposiciones de Justicia en Madrid con...

Madrid será sede de la 2ª Cumbre Internacional...

Convocada una nueva manifestación este sábado en Madrid...

Arde parcialmente un piso en Moncloa-Aravaca: una mujer...

El Mercado de Productores regresa este sábado a...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.