Niños ingresados en los hospitales La Paz, Niño Jesús y Gregorio Marañón ilustran un libro sobre microorganismos marinos

Tres hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, La Paz, Niño Jesús y Gregorio Marañón, participan en un nuevo proyecto educativo y creativo que une ciencia, salud y sostenibilidad con motivo del Día Marítimo Mundial, que se conmemora el último jueves de septiembre, y en el marco de la Década de los Océanos (2021-2030).

La iniciativa culminará con la publicación de un libro ilustrado por niños hospitalizados en estos tres centros sanitarios madrileños y de otros puntos de España. Tras la experiencia de Marineros de la Esperanza y del libro dedicado a la expedición de Magallanes y Elcano, el Hospital Universitario La Paz impulsa una nueva iniciativa centrada en los microorganismos marinos, liderada por el Hospital São João de Oporto de Portugal, con la participación de hospitales de España e Italia.

Un equipo de científicos ha preparado una descripción accesible de estos seres diminutos, fundamentales para el equilibrio del planeta, para que sean los propios niños y adolescentes hospitalizados quienes los representen artísticamente.

Los dibujos, realizados en las aulas de diez centros hospitalarios españoles, darán forma a un nuevo libro ilustrado, que se editará al finalizar el proyecto. Durante el proceso, los pacientes trabajarán también conceptos de sostenibilidad y océanos mediante dinámicas participativas, compartiendo sus avances en redes sociales.

El proyecto busca concienciar sobre la importancia de los océanos como reguladores del clima y fuente de vida, acercar la ciencia a los niños hospitalizados de manera lúdica y participativa, promover los valores de la sostenibilidad y fomentar la cooperación en red entre hospitales, familias, docentes y profesionales sanitarios.

Los niños descubrirán que incluso lo invisible en el mar tiene un papel esencial para la vida y el clima, y que sus dibujos ayudarán a dar visibilidad a esa riqueza oculta de los océanos. También comprenderán cómo el océano cuida de nuestra salud: regula la atmósfera, produce oxígeno, sirve de barrera ante tormentas y enfermedades emergentes ligadas al cambio climático.

En el proyecto participan, junto a La Paz, los hospitales Gregorio Marañón y Niño Jesús (Madrid), Virgen de las Nieves (Granada), Virgen del Rocío (Sevilla), Vall d’Hebron (Barcelona), Cruces (Barakaldo), Basurto (Bilbao), La Fe (Valencia) y Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela.

Esta iniciativa refuerza la labor del profesorado de las aulas hospitalarias en nuestro país y consolida el compromiso con la Sostenibilidad, en especial con el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 14 (Vida submarina), destacando la importancia de la ciencia y la educación como motores de transformación.

