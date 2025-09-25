BM Supermercados anuncia que bajará un 30% todos sus precios en Madrid este fin de semana

Septiembre es un mes de ‘cuesta’, principalmente por el gasto de las familias con la vuelta al colegio y llenar la nevera y despensa tras las vacaciones. Con el objetivo de «favorecer el ahorro», BM Supermercados ha puesto en marcha un plan que se extenderá hasta diciembre para ayudar al ahorro de las familias, favorecer la alimentación saludable y apoyar las marcas de fabricante.

La primera de estas iniciativas reducirá en un 30% el precio de todos sus productos con más de 15.000 referencias mediante vales de compra, y tendrá lugar este fin de semana, viernes y sábado en la Comunidad de Madrid. El plan continuará hasta diciembre con descuentos diarios del 30%, adicional a las promociones que ya tiene la compañía en frescos y en las principales marcas.

Este plan, en el que invertirá más de 7 millones de euros, forma parte de la estrategia de BM de «incentivar el ahorro y apoyar a los proveedores». Según Miguel Ángel Zamorano, director de Gestión de tiendas y Marketing de BM Supermercados, “seguimos redoblando los esfuerzos promocionales e intentando trasladar a los clientes propuestas apropiadas para sus necesidades, con el objetivo de favorecer el ahorro y al mismo tiempo impulsar una alimentación saludable y de calidad”.