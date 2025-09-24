Madrid destinará 19,3 millones de euros a la contratación de un millar de parados

La Comunidad de Madrid invierte 19,3 millones de euros para la contratación de cerca de un millar de parados de la capital gracias a un convenio entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid para la activación profesional de este colectivo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la iniciativa por la que se concede esta subvención a la Agencia para el Empleo del Consistorio madrileño, que se encargará de contratar a los beneficiarios y de impartir las formaciones en sus dependencias.

Con esta inversión se financiarán en el periodo 2025/26 tanto los gastos salariales como las cotizaciones a la Seguridad Social, así como los costes de la formación. De esta forma, adquirirán una práctica laboral que servirá también para mejorar su empleabilidad futura.

Al finalizar, recibirán orientación profesional para la búsqueda activa de un puesto de trabajo o para el desarrollo de una iniciativa emprendedora, a través de la Red de Oficinas de Empleo del Gobierno regional. Los contratos tendrán una duración de 8 meses y tendrán que firmarse antes del 1 de diciembre para los realizados en este ejercicio y del próximo 1 de abril para los formalizados en 2026.

Este convenio se enmarca en la Estrategia Madrid por el Empleo 2025/27 que contempla la cooperación con las entidades locales como instrumento esencial para mejorar las oportunidades laborales de los madrileños, y sigue al suscrito el pasado enero entre la Comunidad y el Ayuntamiento para el establecimiento de un modelo integral de colaboración en materia de políticas activas de empleo.