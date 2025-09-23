Finaliza la construcción de la nueva base de SAMUR-Protección Civil y de un centro de Madrid Salud en Moratalaz

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y del concejal de Moratalaz, Ignacio Pezuela, ha visitado hoy la nueva base operativa de SAMUR-Protección Civil y el nuevo centro municipal de Madrid Salud que el Ayuntamiento acaba de finalizar en el distrito. Ambas dotaciones, cuyo presupuesto de construcción ha ascendido a 5,5 millones de euros, serán puestas en funcionamiento en los próximos meses.

Sanz ha explicado que se trata del primer centro de Madrid Salud que construye este equipo de gobierno, mientras que será la décima base operativa de SAMUR-PC que ha ejecutado el Ayuntamiento desde que Almeida es alcalde. Así, la nueva base se suma a las puestas en marcha en Chamberí, Retiro, Vicálvaro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Villa de Vallecas, sumando una inversión de más de 26 millones de euros.

Base operativa de SAMUR-PC

La nueva base operativa de SAMUR-PC dará solución a los problemas que presentan las actuales instalaciones ubicadas en la avenida de Moratalaz, 48, como sus escasas dimensiones, la falta de zona de aparcamiento para ubicar las ambulancias y grandes deficiencias del edificio, que no solo son de difícil reparación, sino que además implicarían unos costes económicos elevados.

El equipamiento tiene una superficie construida de 858 m2 divididos en una planta baja, una primera y un sótano. La dotación constará de dormitorios y vestuarios para los trabajadores de guardia, un office de preparación de alimentos, una sala de ocio y reuniones y un garaje para las ambulancias, así como los espacios necesarios de almacén, aseos e instalaciones. La ubicación de la nueva base, además, permitirá a los sanitarios de SAMUR-PC acceder de manera rápida a la M-40, reforzando el servicio no solo en Moratalaz sino en los otros distritos adyacentes.

Centro de Madrid Salud

El nuevo centro de salud municipal de Madrid Salud, por su parte, tiene una superficie construida de 1.220 m2 divididos en sótano y plantas baja, primera y segunda. Las instalaciones contarán con consultas, sala multiusos y zonas de administración, así como vestuarios, entre otras dependencias.

Esta dotación formará parte de la red de centros de Madrid Salud que se encuentran repartidos por los distritos de la ciudad para promover un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades (sobrepeso, obesidad, diabetes tipo II…); prevenir adicciones y tabaquismo; trabajar por la salud sexual y reproductiva; vacunar; trabajar en materia de salud mental y prevenir la soledad no deseada, entre otros servicios.

Madrid Capital 21

Las dos nuevas instalaciones forman parte de Madrid Capital 21, el plan de equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. En la actualidad, 75 nuevas dotaciones ya están finalizadas y otras 20 están en construcción.