Muere un joven motorista tras colisionar con dos coches en Ciudad Lineal (Madrid)

Un joven de 30 años de edad ha muerto esta mañana de martes, 23 de septiembre, tras perder el control de su motocicleta alquilada, colisionar con dos coches y salir despedido cuando circulaba por el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Por causas que aún se investigan, minutos antes de las 12 del mediodía un joven en una moto de alquiler ha perdido el control, ha colisionado con un coche aparcado y otro que circulaba y ha salido despedido.

Cómo consecuencia del brutal golpe, la víctima ha sufrido diversos traumatismos severos, como el craneoencefálico y el torácico, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil desplazados al lugar no han logrado revertir la parada tras 40 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar, confirmando su fallecimiento.

La unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este siniestro. Había además varios testigos, a los que se ha tomado declaración.