El Festival Iberoamericano de Circo FiRCO regresa un año más al Price de Madrid

Del 3 al 5 del próximo mes de octubre, FiRCO, el Festival Iberoamericano de Circo, celebrará su octava edición en el Teatro Circo Price de Madrid, consolidándose como un referente internacional en el ámbito circense por ser el primer y único festival de números cortos en el que se dan cita solo artistas iberoamericanos. Este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte acaba de recibir el premio Cultura 2025 en Artes Circenses de la Comunidad de Madrid.

FiRCO es un evento que permitirá al público disfrutar en un solo fin de semana de grandes artistas de diferentes países, de las diversas disciplinas que engloban las artes circenses y de las distintas formas de entender este arte. Es un lugar de encuentro, confluencia y aprendizaje que ha sabido conectar con el público desde su primera edición y en el que cada año participan más de 3.500 personas.

Como en ediciones anteriores, FiRCO espera colgar de nuevo el cartel de “localidades agotadas” gracias a su atractivo formato y alto nivel de calidad de los números seleccionados. Además, el festival contará una vez más con la actriz, música y compositora Raquel Molano como presentadora y con la música en directo de FiRCO Orquestina.

Grandes artistas y una invitada muy especial

En esta octava edición, el público podrá disfrutar en tres veladas de compañías de primer nivel que mostrarán sus habilidades en diversas disciplinas (acrobacias, aéreos, equilibrios, malabares, etc.) y competirán por diferentes premios que falla un jurado internacional.

El Festival contará con un total de nueve espectáculos, llegados desde diferentes rincones del mundo, que se han adaptado especialmente a este evento y a la pista central del Teatro Circo Price. Además, algo que hará muy especial esta edición de FiRCO es que, por primera vez, habrá números que no es habitual ver en directo, como cuerda lisa, bicicleta acrobática, aro pendular, icarios o equilibrio de cabeza.

Procedentes de Chile, Silvana Sanchirico y Jacques Schneider serán los encargados de abrir cada noche las galas con un espectacular número que fusiona la bici acrobática y la cuerda lisa. Les seguirán Dúo 1 Uno, con una propuesta acrobática de reciente creación. Desde España, Albert Amores presentará un número de pole aéreo y desde Colombia, el artista Nicolás Teusa mezclará la acrobacia de suelo y la magia a través de su aro pendular.

También desde Colombia, José Valencia mostrará un espectáculo de malabares y equilibrios de cabeza. La portuguesa Sofia Rolao traerá un número único de equilibrio de mano y tiro con arco con los pies. Los Hermanos Segura, Luciano (19 años) y Leandro (24), de Argentina, traerán uno de los números más arriesgados en esta edición: los ícaros. Una disciplina artística poco habitual y que es una gran novedad este año en FiRCO. Desde Uruguay y al trapecio, encontramos a Pauli Rivero, y como artista invitada, la francesa Camille Judic, que mostrará un número de cintas donde la técnica y la fuerza se combinarán con la poesía y la prosa.

Un jurado internacional

El jurado de esta edición de FiRCO estará compuesto por Irina Naumenko (Canadá), consejera general de casting del Circo del Sol; Linda Tavellin (Italia), directora de espectáculos del festival International Salieri Circus Awards; Joan Ramón Graell (España), coordinador artístico de la Central del Circ de Cataluña; Louisa Raluy (Italia), codirectora del Circo Raluy Legacy y junta directiva de la ECA, y Alba Sarraute (España), artista, directora artística y codirectora de Fira Trapezi de Reus (Tarragona).

Habrá un primer, segundo y tercer premio a los mejores espectáculos: el Premio Circontinentes (otorgado por esta entidad), el Premio del Público (que se decide por votación de los asistentes) y el Premio Especial del Jurado (entregado al artista que el jurado considere tras deliberación).

Punto de encuentro entre profesionales

FiRCO no es únicamente un festival de circo; es también un lugar de encuentro de los artistas con los principales programadores, directores y productores internacionales, a la vez que un lugar de intercambio y de oportunidades profesionales.

Por último, el próximo 1 de octubre abrirá el Mercado Latinoamericano de FiRCO ‘25, el conocido como Market. Se inicia ese día de forma online y finaliza el día 5 de octubre en un formato presencial para artistas, programadores, distribuidores y agentes culturales en general.

La 8ª edición de FiRCO cuenta con la colaboración de Teatro Circo Price, con los apoyos del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, Iberescena y el Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con la participación de Crea SGR, Academia de las Artes Escénicas de España, del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas, la Secretaría General Iberoamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Factoría Cultural, Carampa Escuela de Circo, International Salieri Circus Award y Acción Cultural Española.

FiRCO está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU y patrocinado por Cirque du Soleil, AirEuropa, Zirkólika y Stage lync.