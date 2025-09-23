Barajas acoge la primera cafetería municipal gestionada por personas con discapacidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al concejal-presidente de Barajas, Juan Peña, ha visitado esta mañana Envera Gastro, la primera cafetería gestionada por personas con discapacidad en una instalación municipal de Madrid. Ubicada en el Centro Cultural Gloria Fuertes del distrito, abrió sus puertas el pasado mes de mayo, mediante concurso público.

El propósito de esta iniciativa es fomentar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual al mismo tiempo que presta un servicio público de calidad muy demandado por los vecinos del barrio y usuarios del centro cultural y que no se había vuelto a abrir desde la pandemia.

Durante su visita, en la que ha participado también el director general de Envera, Enrique Grande, el alcalde ha podido conocer este local único, con guiños aeronáuticos, que se ha convertido en un referente de las políticas sociales municipales. Es “una de esas historias bonitas que tenemos en la ciudad de Madrid”, ha señalado, que “nos permiten alcanzar el objetivo que todos queremos para Madrid que es ser una ciudad de integración que todos podamos disfrutar, al margen de las capacidades que podamos tener”.

Almeida ha invitado no solo a los vecinos de Barajas, sino a todos los madrileños “a acercarse y disfrutar de un buen servicio de restauración” y contribuir a que estas personas “puedan tener un futuro y ver realizados sus sueños”.

Asimismo, el alcalde ha subrayado la apuesta del Consistorio madrileño “por continuar con esta esta vía de integración de las personas con algún tipo de discapacidad” y ha recordado que “hemos sido la primera Corporación que ha logrado que personas con discapacidad intelectual puedan ser funcionarios del Ayuntamiento de Madrid” en el año 2022.

La apertura de Envera Gastro supone un hito en materia de integración social y representa una oportunidad única para visibilizar las capacidades profesionales de las personas con discapacidad en un entorno laboral. Gracias a este proyecto, cinco jóvenes con discapacidad, Emilio, Daniel, Mónica, Carol, y Miguel, cuentan ya con empleo estable y protegido.

Además, la cafetería incluye un espacio destinado a la realización de prácticas laborales formativas para los alumnos del programa de formación de Envera Cocina Formándote, que cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, y que recibe en cada edición a diez alumnos para instruirse de manera gratuita como ayudantes de cocina, personal de office y de sala, facilitando su incorporación futura al sector de la hostelería.

Envera Gastro también sirve como centro de prácticas para los 15 alumnos con discapacidad intelectual que este año han inaugurado en las aulas de Envera el programa Formación de Personal Auxiliar de Eventos, un trabajo muy demandado por los organizadores de actos de todo tipo y las empresas e instituciones que los contratan.

Colaboración entre la junta municipal y la fundación Envera

Envera Gastro es un proyecto impulsado por la Junta Municipal de Barajas en colaboración con la entidad social Envera, sin ánimo de lucro, fundada hace 48 años por empleados de Iberia con hijos con discapacidad intelectual.

Esta entidad cuenta con la acreditación de transparencia de la Fundación Lealtad y atiende anualmente a más de 5.000 personas con discapacidad y sus familias. Además, ha obtenido el premio del Ayuntamiento de Madrid a la Inclusión Laboral 2024 por su labor, entre otros galardones.