Arranca la Semana del Deporte de Ciudad Lineal

Los centros deportivos municipales de Ciudad Lineal celebran la Semana del Deporte del 22 al 28 de septiembre, fechas en las que los vecinos del distrito podrán disfrutar de una variada programación de actividades gratuitas, pensadas para todas las edades y niveles.

En el CDM La Almudena, la programación incluye propuestas variadas como natación en forma, estiramientos, carrera acuática, circuito fitness, aquahit, bodystep, hidropilates, entre otras, repartidas en diferentes horarios para que los participantes puedan descubrir y disfrutar de multitud de modalidades deportivas. Las inscripciones podrán realizarse en la taquilla del centro a lo largo de toda la semana.

El CDM Concepción también se suma a la celebración con jornadas especiales el viernes 26 y el sábado 27. Con motivo de la celebración de la prueba atlética popular 10 Km de Ciudad Lineal, el viernes tendrá lugar una jornada de promoción del atletismo dirigida a estudiantes de los colegios del distrito que se inscriban previamente. Se organizarán carreras de velocidad, relevos, pruebas de fondo, lanzamientos de vortex y peso y simulación del paso de vallas. Todas estas actividades estarán adaptadas a la edad y nivel técnico de los participantes.

El sábado 27, el CDM Concepción acogerá una clase magistral con exhibiciones de aerofitness, funcional y relajación cuerpo-mente. Además, se celebrará un torneo triangular de fútbol femenino en el que participarán el Club Escuela Deportiva Almudena, el Club Deportivo Unión Elipa y la Escuela de Fútbol Concepción. Para finalizar, tendrá lugar la entrega de trofeos a los ganadores de los 45º Juegos Deportivos Municipales y la Copa Primavera de Ciudad Lineal.

Además, el sábado 27 los centros deportivos municipales Concepción, La Almudena y San Juan Bautista celebrarán una jornada de puertas abiertas para que los vecinos puedan disfrutar de las diferentes actividades deportivas organizadas por cada centro.