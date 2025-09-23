‘A 88cm de nuestras casas’: nueva manifestación por el soterramiento de la M-30 en Casa de Campo

Ante la falta de avances con el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo organiza este miércoles, 24 de septiembre, una nueva manifestación para reclamar el soterramiento de la M-30 a su paso por este barrio del distrito de Moncloa-Aravaca.

88 centímetros (cm) es la distancia que separa algunas viviendas de la colonia Manzanares (Moncloa-Aravaca) de la autovía de circunvalación M-30 de Madrid, una de las más congestionadas de la ciudad. Su ruido y malos humos se cuelan día y noche no solo en esos hogares, sino en los de la mayor parte del barrio, lo que afecta a unas 5.000 personas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid «no parece dar mucha importancia a este problema, y por el momento descarta atender una demanda vecinal histórica de la colonia, el soterramiento de la M-30 en el tramo que va desde la calle San Pol de Mar hasta el puente de los Franceses», critican los vecinos.

“Después de año y medio, el Ayuntamiento de Madrid sigue sin escuchar a nuestro barrio y olvida el soterramiento de la M-30 a su paso por aquí. Mientras en otros barrios avanzan proyectos como el soterramiento de la A-5 o la M-30 en Ventas, nosotros seguimos sufriendo ruidos, contaminación y aislamiento de la Casa de Campo”, denuncia la Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo, que recogiendo el malestar del barrio organiza este miércoles 24 de septiembre una nueva concentración de protesta.

Con el lema “#A88cm de nuestras casas”, el acto para reclamar el soterramiento comenzará a las 19:00 horas en la calle San Pol de Mar. Portavoces de la asociación aprovecharán la ocasión para trasladar críticas a las actuales reformas de la calle San Pol y la Colonia del Manzanares, ya que “no responden a las necesidades del vecindario ni solucionan sus verdaderos problemas”.

La última reunión mantenida por el colectivo vecinal con los responsables municipales para abordar el problema de la contaminación acústica y atmosférica de la M-30 tuvo lugar el pasado 11 de febrero. Ese día, representantes de la asociación expusieron su reivindicación al equipo de Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos y presidenta de Madrid Calle 30, «sin recibir ninguna respuesta concreta». Este verano, la entidad solicitó una nueva reunión al Ayuntamiento pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna. “Nos sentimos ninguneados, ignorados”, se queja la asociación.

Ya en diciembre de 2024 la asociación presentó una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de la legislación sobre contaminación acústica en el tramo de la M-30 que afecta a la colonia, entre otras infracciones ya identificadas con anterioridad por el Defensor del Pueblo.

La Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo reclama al Ayuntamiento “que dé pasos formales hacia el soterramiento, comenzando por la realización de un estudio de viabilidad actualizado”, algo que la Junta Municipal del distrito rechazó el año pasado. “Insistimos en que el barrio no quiere parches o soluciones parciales al problema de la M30, como quedó atestiguado cuando la opción del soterramiento logró una abrumadora mayoría en la consulta que organizamos en 2021”, concluye el colectivo de barrio.