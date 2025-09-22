El Teatro Circo Price recibe el Premio de Cultura 2025 en la categoría de Artes Escénicas

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ha recibido el Premio de Cultura 2025 que otorga la Comunidad de Madrid en la categoría de Artes Circenses. La entrega ha tenido lugar hoy en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Los Premios de Cultura reconocen a personalidades, creadores e instituciones cuyas trayectorias y obras han sido referentes para la realidad sociocultural y las artes de la región. En el caso del Teatro Circo Price, la Comunidad de Madrid lo distingue por tratarse de uno de los espacios más versátiles de la capital, además de ser el único teatro circular del país y con programación estable de circo. A lo largo de su historia, este espacio ha acogido galas internacionales, conferencias, jornadas y estrenos.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada por la directora artística del Teatro Circo Price, Aránzazu Riosalido, ha sido la encargada de recoger el galardón. “Que el Teatro Circo Price reciba este premio es un motivo de orgullo para todo Madrid”, ha asegurado la delegada, subrayando que “forma parte de nuestra memoria cultural colectiva” y generaciones de madrileños lo recuerdan “por la magia de la Navidad, por los conciertos inolvidables que han pasado por su escenario y por su capacidad de sorprendernos siempre con nuevas formas de arte”.

Este reconocimiento, ha añadido Rivera de la Cruz, premia “no solo la excelencia de su programación y del trabajo de su equipo, sino también el lugar único que ocupa en el corazón de la ciudad”. Por su parte, Riosalido ha agradecido el reconocimiento y ha destacado que “el circo es la puerta a la cultura y el primer arte escénico con el que entramos en contacto cuando somos niños».

Un espacio único de referencia cultural

El Teatro Circo Price, centro dedicado a la exhibición y difusión de artes circenses, es uno de los pocos teatros circos estables del mundo de titularidad municipal. Una sala camaleónica que, además de su configuración circular, puede transformarse en un espacio escénico a la italiana o según el modelo de media italiana. Esta particularidad como espacio y su larga historia son determinantes para que la actual directora artística quiera reposicionarlo dentro del circuito escénico nacional e internacional y, sobre todo, para los vecinos y visitantes de la capital.

Sus comienzos se remontan al siglo XIX de la mano de Thomas Price, un acróbata a caballo irlandés que llegó a Madrid con su propio circo en 1868 y se instaló en el paseo de Recoletos. La particularidad del Teatro Circo Price como espacio escénico en la ciudad y su larga historia le hacen único dentro del circuito escénico nacional e internacional.