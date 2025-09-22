Madrid ciudadNoticias

Cortada parcialmente la Línea 2 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 2 de Metro de Madrid entre las estaciones de Banco de España y Santo Domingo, en ambos sentidos, ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este lunes, 22 de septiembre, desde las 14:30 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «asistencia sanitaria», no dándose más explicaciones. Se ha estimado un tiempo de solución de «más de 15 minutos». Sin embargo, a las 15:23 horas aún sigue cortado, es decir, casi 1 hora después.

Aunque el corte en la Línea 2 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Santo Domingo, Ópera, Sol, Sevilla y Banco de España, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

La línea 2 del Metro de Madrid transcurre atravesando el centro de la ciudad entre las estaciones de Las Rosas y Cuatro Caminos, por un total de 20 estaciones (el tramo Cuatro Caminos – La Elipa con andenes de 60 metros y el tramo La Almudena – Las Rosas con andenes de 90 metros), unidas por 14,1 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido que dura aproximadamente 33 minutos.

