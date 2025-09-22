Madrid firma un acuerdo con todas las asociaciones para un nuevo modelo de Política Agraria Común de la UE

La Comunidad de Madrid ha firmado hoy un acuerdo con todas las asociaciones agrarias de la región en defensa de un nuevo modelo de Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea en el periodo 2028/34. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha rubricado el documento junto a los representantes de ASAJA, AGIM-COAG, UGAMA, UPA y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM).

Novillo ha recordado el fuerte compromiso del Ejecutivo autonómico con la agricultura y ganadería, su escucha continuada a los profesionales y el apoyo mostrado frente a las dificultades que suponen las nuevas políticas de aranceles y del modelo de la PAC.

Además, ha señalado que es necesario recuperar la influencia de España en la UE y defender los intereses del sector agrario ante las propuestas europeas, que aún puede modificarse y evitar un perjuicio a profesionales y consumidores, poniendo en peligro el suministro de alimentos de calidad a precios asequibles.

Para ello “es necesario que tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como todas las comunidades autónomas, tengan una postura conjunta y firme, del mismo modo que la hemos logrado en la Comunidad de Madrid”, ha afirmado.