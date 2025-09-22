Madrid, la primera región de España en vacunar a mayores frente al virus de la neumonía

La sanidad pública madrileña es la primera de España en vacunar a personas mayores con un perfil determinado frente al virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de patologías como neumonías y otras complicaciones severas. La Comunidad de Madrid también fue pionera en 2023 en la inmunización a bebés por esta misma causa, habiendo reducido en un 90% los ingresos hospitalarios por bronquiolitis.

Esta nueva campaña comenzó a funcionar el pasado 15 de septiembre, con el objetivo de llegar a 50.000 personas de más de 60 años que viven en residencias. También a otros 3.000 con altos factores de riesgo, como aquellos con trasplante de órgano o de progenitores hematopoyéticos en los dos últimos años.

Estos últimos recibirán esta protección en hospitales públicos, tal y como ha explicado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que ha visitado el dispositivo específico operativo desde la semana pasada en el complejo Universitario Gregorio Marañón de la capital.

“Hablamos de una campaña que va a ser de enorme utilidad porque para estas personas, contraer una infección de las vías respiratorias, puede presentar complicaciones severas. Y estamos ante un colectivo especialmente expuesto a estas infecciones, pues el 40% del total de ingresos hospitalarios por VRS les afecta a ellos”, ha señalado Matute, que ha afirmado que el propósito es reducir un 80% estas infecciones, lo que en su opinión “conllevará una disminución de hospitalizaciones, ingresos en UCI e incluso fallecimientos”.

En el caso de los pacientes vulnerables, el Ejecutivo autonómico cuenta con la colaboración de las Unidades de Vacunación de Riesgo de los hospitales, dependientes de los servicios de Medicina Preventiva, que realizan el seguimiento de estos usuarios.

En las residencias, la medida se está desarrollando con la participación de los profesionales de las Unidades de Atención a Residencias (UAR) adscritas a Atención Primaria. También, con la del personal de la Agencia Madrileña de Atención Social y los equipos propios de algunos de estos recursos sociosanitarios.

Esta inmunización a adultos se irá ampliando a más colectivos partir de 2026 en función de los resultados de salud alcanzados y la actualización de la evidencia científica que se está generando a nivel mundial.

La tercera a bebés desde el 1 de octubre

Por su parte, el próximo 1 de octubre comenzará la tercera campaña para inmunizar a 50.000 lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. Se realizará con cita previa en nueve hospitales públicos: 12 de Octubre; Infantil Niño Jesús; Gregorio Marañón y La Paz, en la capital; Puerta de Hierro-Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina de Parla, y del Henares, en Coslada.

Por su parte, a los que lleguen al mundo entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2026, temporada de transmisión del VRS, les será administradas en las maternidades antes de recibir el alta hospitalaria.

Infecciones en vías respiratorias

El VRS es una de las principales causas de infección de las vías respiratorias. Aunque con frecuencia provoca síntomas leves, puede dar lugar a complicaciones graves como la bronquiolitis o la neumonía. Los casos se suelen concentrar en población menor de 5 años y en particular, bebés de menos de 1, así como en mayores de 60, especialmente los que viven en centros residenciales. Del total de los ingresos hospitalarios por infecciones por VRS que se producen en la Comunidad de Madrid al año, más del 40% se producen en las personas mayores.

Con esta inmunización de la sanidad pública madrileña, se pretende proteger a la población más vulnerable frente a la infección por VRS y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas en la población con más de 60 años.