Chamartín celebra sus Fiestas de San Miguel 2025 con las actuaciones de Paula Mattheus, Polo Nández y Momo Cortés (programación completa)

El distrito madrileño de Chamartín celebrará las Fiestas de San Miguel 2025 del 25 al 28 de septiembre. El pregón, el jueves a las 20:00 h, correrá a cargo de Sergio Domínguez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, acompañado de representantes del equipo técnico y del alumnado de la institución académica, que celebra el 175º aniversario de la profesión.

La concejala Yolanda Estrada ha definido a la escuela como “un motor de conocimiento, investigación e innovación y un referente académico y humano que, desde Chamartín, proyecta su excelencia a nivel nacional e internacional desde hace casi 120 años”.

El cartel de este año incluye actividades culturales, espectáculos infantiles, zarzuela, humor y conciertos de artistas como Momo Cortés (jueves 25, a las 22:00 horas), Polo Nández (viernes 26, a las 21:00 h), DJ Pulpo (viernes 26, a las 23:00 h), Paula Mattheus (sábado 27, a las 22:00 h) y Sabor de Ventas (domingo 28, a las 19:30 h).

En la programación, también habrá espacio para actividades deportivas, así como para atracciones y casetas, que cerrarán entre la medianoche y las 1:30 h, coincidiendo con el final del servicio de Metro. Los establecimientos del distrito repartirán entre su clientela más de un millar de invitaciones para las atracciones. Estrada ha señalado que la junta municipal busca “conciliar el derecho al descanso de vecinos con el derecho a disfrutar de las fiestas patronales de Chamartín”. A su vez, ha agradecido a los vecinos del entorno “su hospitalidad y comprensión” y ha pedido a los asistentes cumplir “con las normas de convivencia, limpieza y orden”.

Serán unas fiestas inclusivas dirigidas a toda la ciudadanía, por lo que la hora sin ruido se ampliará a dos ‘horas silenciosas’ (domingo de 16:30 a 18:30 h) para favorecer el bienestar tanto de las personas con sensibilidad sensorial como de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Además, Estrada ha anunciado que se repartirán 5.000 pulseras antisumisión química, dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de drogas en la bebida. En este sentido, la concejala ha subrayado que “Chamartín es un espacio de ocio seguro y queremos que siga siéndolo”.

Conciertos en el parque de Berlín

El jueves 25, después del pregón, comenzarán los conciertos con las actuaciones del grupo de jóvenes madrileños Yacaré y el Tributo a Queen de Momo Cortés. Otro de los platos fuertes de las fiestas tendrá lugar el viernes 26 a las 21:00 h con la actuación del cantante y compositor Polo Nández y cerrará la noche DJ Pulpo.

La noche del sábado 27, a las 22:00 h, será el turno de Paula Mattheus, joven cantautora de indie-pop. La jornada finalizará con el DJ Santi Díaz. Despedirán las fiestas el pop flamenco de Sabor de Ventas, colectivo madrileño que fusiona rumba y música latina con versiones de Estopa, Bad Bunny y Ketama, y el concierto, a las 21:00 h, del grupo Índica, con versiones de pop rock.

San Miguel 2025 incluye también un gran número de propuestas familiares como un circuito infantil de seguridad vial, espectáculos circenses y de magia, una disco infantil, un escape room ambientado en un laboratorio científico y la habitual fiesta de la espuma, que se tendrá lugar el sábado 27. El domingo se celebrará el tradicional Concurso de Pintura Rápida, además de actividades como un flash mob, la actuación de jotas de la Casa de Aragón en Madrid y la misa mayor en honor al patrón del distrito en la parroquia de San Miguel de Chamartín.

Chamartín fomenta el deporte

El viernes 26 volverán las actividades deportivas nocturnas con una jornada de pádel en la calle del Padre Damián, 26. Durante el sábado 27 y el domingo 28 se desarrollarán torneos de voleibol y baloncesto en el Centro Deportivo Municipal Chamartín y de fútbol 7, fútbol sala y bádminton en el CDM Pradillo. Además, aprovechando las fiestas se celebrará la Simultánea Internacional de Ajedrez, el domingo 28 a las 11:30 h, en los jardines de Pablo Sorozábal.

La programación de las fiestas de Chamartín se puede consultar en el siguiente enlace .