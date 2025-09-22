DistritosSalamanca

Los centros municipales de mayores de Salamanca (Madrid) inician el curso con más de 12.500 socios

Gacetín Madrid

La concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha visitado hoy los Centros de Mayores La Guindalera y Maestro Alonso para dar la bienvenida a los 163 voluntarios que trabajarán durante el curso 2025-2026 en estos espacios municipales.

Ambos centros cuentan con cerca de 12.700 socios, lo que supone 450 personas más que el curso anterior y ofertan 226 talleres. Asimismo, Hernández de la Riva se ha reunido con las juntas directivas de los centros para agradecer el trabajo y compromiso que realizan durante todo el año.

