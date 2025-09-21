Ayuso asegura que Madrid «peleará» por los Juegos Olímpicos aunque lo de La Vuelta «haya ayudado bastante poco»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Madrid «peleará» por los Juegos Olímpicos aunque lo sucedido en La Vuelta Ciclista 2025, con protestas contra el genocidio en Gaza y la participación de un equipo israelí «haya ayudado bastante poco».

Así lo ha indicado en declaraciones de este domingo, 21 de septiembre, antes de participar en la carrera Madrid corre por Madrid, dedicada esta edición a la Hispanidad: «vamos a pelear los Juegos Olímpicos».

«Es verdad que lo sucedido con la Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día, pero tenemos muchísimo hecho, el Eurobasket, NFL, grandes eventos de toda magnitud que demuestran que Madrid está preparada para acoger los eventos más complejos, y atrayendo nacionalidades de todo el planeta», ha destacado.

«Somos deportivos y deportistas, en todos los pueblos, en todos los distritos cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros», ha subrayado.

«Demuestra muy poco feminismo y transparencia»

Por otro lado, la presidenta regional madrileña ha pedido que «se depuren responsabilidades» en el caso de las pulseras antimaltrato: «lo que vamos conociendo hiela la sangre porque, además, está todo el relato lleno de vacíos, huecos, mentiras, pero se va sabiendo que se ha dejado desprotegidas a muchas mujeres. Después de la ley del Sí es Sí, ahora viene que no han tenido una protección por parte del Gobierno».

Y esto, «evidentemente, demuestra la mala gestión, muy poco feminismo, muy poco tacto y transparencia. Esto se tiene que investigar hasta el final, se tiene que saber exactamente qué ha pasado y cómo ha podido suceder que tantas mujeres hayan estado en esa situación».

«Y trabajar por ello y que se depuren responsabilidades. Hacía tiempo que no veíamos cosas tan gordas en la parte de la gestión: dejar a las mujeres desprovistas», ha concluido Isabel Díaz Ayuso.