El dúo Pimpinela llega a Madrid con su exitosa gira ‘Noticias de amor’

Tras el rotundo éxito de su gira por EEUU e Hispanoamérica, Pimpinela vuelve a España con su nuevo espectáculo Noticias de amor. Con una puesta en escena innovadora y un recorrido musical por susgrandes éxitos, el dúo formado por Lucía y Joaquín Galán llega con una propuesta que combina música, teatro y humor, llevando al público a través de las distintas formas en que el amor y las relaciones han evolucionado con el paso del tiempo.

Con el carisma y la pasión que los caracteriza, Pimpinela promete una experiencia inolvidable en cada uno de los conciertos con los que recorrerán España, celebrando más de cuatro décadas sobre el escenario. En este tour, Pimpinela interpretará clásicos como “Olvídame y pega lavuelta”, “A esa” y “La Familia”, junto a sus últimos éxitos “Traición”, “Cuando lo veo” y “La Trampa”, que en pocos días superó los 7 millones de reproducciones en YouTube.

Además, rendirán homenaje a icónicas canciones de cada década, con versiones de artistas como Bee Gees y Adele. Al Movistar Arena de Madrid llegan este domingo, 21 de septiembre. Las entradas están disponibles en MovistarArena.es.