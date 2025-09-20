Cultura y Ocio

El dúo Pimpinela llega a Madrid con su exitosa gira ‘Noticias de amor’

Gacetín Madrid

Tras el rotundo éxito de su gira por EEUU e Hispanoamérica, Pimpinela vuelve a España con su nuevo espectáculo Noticias de amor. Con una puesta en escena innovadora y un recorrido musical por susgrandes éxitos, el dúo formado por Lucía y Joaquín Galán llega con una propuesta que combina música, teatro y humor, llevando al público a través de las distintas formas en que el amor y las relaciones han evolucionado con el paso del tiempo.

Con el carisma y la pasión que los caracteriza, Pimpinela promete una experiencia inolvidable en cada uno de los conciertos con los que recorrerán España, celebrando más de cuatro décadas sobre el escenario. En este tour, Pimpinela interpretará clásicos como “Olvídame y pega lavuelta”, “A esa” y “La Familia”, junto a sus últimos éxitos “Traición”, “Cuando lo veo” y “La Trampa”, que en pocos días superó los 7 millones de reproducciones en YouTube.

Además, rendirán homenaje a icónicas canciones de cada década, con versiones de artistas como Bee Gees y Adele. Al Movistar Arena de Madrid llegan este domingo, 21 de septiembre. Las entradas están disponibles en MovistarArena.es.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Mercado de Productores regresa este domingo 21...

Exhibición de drones, ‘Roller Disco’, circuitos de conducción,...

El emblemático Mercado de las Ranas regresa este...

‘Japan Weekend’: la mayor feria de la cultura...

Espacio Abierto despide el verano con el FLIC:...

Madrid celebrará Hispanidad 2025 con Gloria Estefan, la...

El Banco de España abre sus puertas a...

Ángel Niño inaugura oficialmente la Oktoberfest Vallecana con...

Arranca L.E.V. Matadero, el festival que redefine el...

El Galileo acoge la exposición ‘El valor de...

Comentarios