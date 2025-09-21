Madrid renueva un año el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía de Vallecas por 6,9 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 6,9 millones de euros para el mantenimiento del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, especializado en esta enfermedad y ubicado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, entre el 16 de noviembre de 2025 y el 15 de noviembre de 2026.

Este complejo residencial y sus profesionales tienen una capacidad para cuidar a 196 personas en situación de dependencia con esta patología, 156 en su residencia y a 40 en el Centro de Día. Entre los servicios que se ofrecen destacan los de rehabilitación, atención gerontológica, psicológica, social y de transporte.

Las personas que acuden al Centro de Día disponen de equipamiento especializado de carácter socio-habilitador, para mantener o recuperar autonomía, para que puedan permanezcan en su entorno familiar y comunitario con apoyo de los cuidadores. Precisamente, enfocado en los allegados, este centro cuenta con un Programa de Respiro Familiar, compuesto por otras 20 plazas, durante los fines de semana, que les permite disponer de periodos de descanso y conciliación.

Además, este recurso público dispone de un centro de formación, tanto para profesionales como familiares, sobre todos los aspectos del Alzheimer y los relacionados con la humanización de los cuidados.

El Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía es uno de los tres dispositivos públicos especializados que ofrece la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para personas con esta enfermedad. Los otros dos son la Residencia Getafe Alzheimer y el Centro Villaverde Alzheimer. Entre los tres suman casi 400 plaza, entre las residenciales, de atención diurna y de respiro familiar.

Foto: Por Luis García, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16489881