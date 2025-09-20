Seis heridos en un aparatoso accidente con atropello en la calle Serrano (Madrid)

Hasta 6 personas han resultado heridas esta madrugada de sábado, 20 de septiembre, tras un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la madrileña calle de Serrano tras colisionar dos coches, subirse uno de ellos a la acera y arrollar a dos peatones.

Los hechos han ocurrido pasadas las 4 de la madrugada a la altura del número 60 de la calle de Serrano, en el distrito madrileño de Salamanca. Por causas que aún se investigan, el conductor de un coche marca Audi A3 de color rojo ha colisionado contra otro turismo, perdiendo el control y subiéndose a la acera, arrollando a dos peatones que se encontraban junto a la joyería Suárez (Serrano 62).

Finalmente ha acabado incrustado en la entrada peatonal de un garaje. Los primeros en asistir a los accidentados y arrollados han sido los numerosos jóvenes que salían a esa hora de los locales de ocio próximos. Posteriormente, sanitarios del SAMUR-Protección Civil han acudido al lugar y han atendido a seis personas: los cuatro ocupantes del turismo y los dos peatones atropellados.

Todos ellos presentaban lesiones leves, como contusiones, dolor lumbar y fracturas menores. Los heridos han sido trasladados a los hospitales Gregorio Marañón, Clínico San Carlos y La Princesa.

Por su lado, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han encargado de asegurar la zona y el acceso peatonal del garaje afectado, además de retirar los restos esparcidos por la calle. Agentes de la Policía Municipal han regulado el tráfico y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este siniestro.