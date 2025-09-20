Madrid destinará 260.000 euros a obras de mejora en el Ateneo y su biblioteca

La Comunidad de Madrid destina una inversión de 260.000 euros para obras de mejora del edificio del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid y la preservación de los fondos de su biblioteca. Con esta finalidad, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la firma de un convenio entre ambas entidades para la realización de diversas actuaciones durante 2025 y 2026 en la sede de esta institución construida a finales del siglo XIX.

Entre otras acciones, a lo largo de este año se harán trabajos de ajustes de las instalaciones de electricidad y protección contra incendios para adaptarlas a la normativa vigente y garantizar la salvaguarda del patrimonio. Así, se sustituirá el sistema de extinción por otro de agua nebulizada, con detección de humos por aspiración y sistema de sirena con señal por voz integrada.

Del mismo modo, se retirarán todos los elementos de la antigua instalación que supongan impactos negativos. En concreto, para el año 2026, la intervención se centrará en la propia biblioteca, fundamentalmente en su protección exterior contra las humedades.

El Ateneo de Madrid, fundado en 1820, tiene su origen en las tertulias heredadas del periodo ilustrado que necesitaban de un lugar donde constituirse y proyectar las ideas de modernidad asociadas a relevantes figuras del pensamiento español de la época.

El edificio en el que se encuentra se construyó entre 1881 y 1884, ampliándose posteriormente a la calle Santa Catalina 10 y a la calle Prado 19. Está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento histórico artístico, desde 1992, por constituir parte esencial de la historia del edificio la escalera de acceso de estilo francés con balaustrada de hierro, la biblioteca y su importante depósito de libros, las salas de lectura y de tertulias, la galería de retratos y el salón de actos.

El valor arquitectónico e histórico del edificio forma parte de la riqueza colectiva y constituye un elemento de la identidad cultural de los madrileños, que ha de ser adecuadamente preservado y mantenido para garantizar su uso en condiciones de seguridad y su legado a futuras generaciones.