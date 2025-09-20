El nuevo Instituto Madrileño de Investigación IMDEA Nutrición abordará el impacto de la alimentación sobre la salud

El nuevo Instituto Madrileño de Investigación IMDEA Nutrición de la Comunidad de Madrid ha cambiado su antigua denominación de IMDEA Alimentación, y abordará el impacto que tiene la alimentación sobre la salud. Este centro abordará la biología molecular de nueva generación, dando además un paso decisivo a nivel tecnológico con la entrada de la secuenciación del ADN, actividad que están revolucionando la medicina.

Con esta nueva etapa, rubricada en el último Patronato de la Fundación que dirige este centro, actualiza sus objetivos y actividades poniendo el foco en los mecanismos a través de los que la nutrición es capaz de prevenir enfermedades no transmisibles o modular la respuesta a otras.

Este Instituto Madrileño de Estudios Avanzados es conocido nacional e internacionalmente por su especialización en el diseño y demostración en humanos de los efectos de compuestos bioactivos y de cómo intervienen a través del metabolismo sobre el cáncer, el bienestar asociado al envejecimiento saludable, la prevención de la obesidad o la actuación frente a diversas patologías inmunitarias y cardiometabólicas.

Además, acaba de obtener un revolucionario proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar una próxima generación de compuestos bioactivos capaces de prolongar la esperanza de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas vinculadas al envejecimiento prematuro.