Exhibición de drones, ‘Roller Disco’, circuitos de conducción, yincanas, talleres y los autobuses históricos de la EMT llenan este domingo los paseos del Prado y Recoletos

Madrid se une un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2025 (SEM 2025): esta nueva edición se celebra bajo el lema europeo ‘Movilidad para todos’. El acto central de la semana tendrá lugar el domingo día 21 de septiembre a lo largo del eje Atocha-Colón, cuya calzada central se reservará en exclusiva para los peatones.

A lo largo de sus más de 2 kilómetros de recorrido se desarrollarán diferentes actividades para toda la familia de esta Fiesta de la Movilidad. Entre las 11:00 y las 18:00 horas se organizarán actividades continuas en tres tramos, ofreciendo propuestas para toda la familia centradas en la movilidad compartida, la educación y seguridad vial, la práctica deportiva y los hábitos saludables, así como iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental.

EMT Madrid exhibirá autobuses históricos y vehículos oficiales para mostrar la evolución tecnológica y de accesibilidad. En esta edición comparten espacio, entre otros, dos modelos que representan el avance tecnológico de la movilidad en Madrid: el modelo de dos pisos del año 1948 y su nuevo autobús autónomo.

Policía Municipal realizará una exhibición de drones utilizados en emergencias y control medioambiental, presentará diferentes motos y vehículos, y dispondrá de un parque de educación vial junto a un punto de información.

El servicio municipal de intercambio de objetos ReMAD expondrá bicicletas, patinetes, material deportivo y juguetes disponibles para quienes quieran llevárselo de forma gratuita, con registro previo en su plataforma presencial durante la realización del evento.

Madrid Salud ofrecerá actividades lúdicas y educativas para promover vida saludable y una movilidad activa, incluyendo guiñoles, juego de diferencias sobre accesibilidad urbana, pirámide de actividad física, reflexiones sobre salud y movilidad, coreografías de baile y difusión de rutas saludables. Por su parte, Cubo Gym acercará la práctica deportiva segura con un gimnasio portátil al aire libre, fomentando hábitos saludables y bienestar.

El departamento municipal de Educación Ambiental realizará la exposición Conecta Madrid a golpe de pedal, circuitos de habilidades ciclistas, talleres de movilidad y reutilización de materiales, pulseras reflectantes y consejos sobre seguridad y mantenimiento de bicicletas. También llevarán a cabo actividades en sus Centros de Información y Educación Ambiental (CIEA) con actividades, talleres, rutas de senderismo y exposiciones.

El Zoo Aquarium de Madrid presentará la actividad ‘Próxima parada: conservación’, un juego tipo yincana para que los niños aprendan sobre movilidad sostenible de la fauna ibérica y medidas de protección frente a atropellos y fragmentación de hábitats.

Clases de patinaje con alquiler de patines gratuitos

Por otro lado, se instalará una roller disco en el paseo de Recoletos con pista donde monitores especializados de la Asociación Patina Madrid impartirán clases gratuitas de patinaje para los más pequeños. Se aconseja a los visitantes asistir con ropa cómoda, deportiva y sus patines, aunque se prestarán de manera gratuita.

La asociación Stop Accidentes montará una carpa con actividades lúdicas y educativas para niños y sensibilización a adultos sobre movilidad segura y saludable, incluyendo creación de chapas y CDs reflectantes. La Asociación Hiru-Amabi de daño cerebral adquirido infantil dispondrá de un estand informativo con carpa y zona para que los niños pinten dibujos de la campaña.

La Comunidad de Madrid, en colaboración con Empresas por la Movilidad Sostenible, organizará un espacio para un concurso fotográfico sobre movilidad, con animadores, palomitas, karaoke y la exposición de un vehículo eléctrico.

Calle 30 instalará un circuito de educación vial para niños con semáforos, señales, pasos de peatones y túnel, junto a un juego de pistas para aprender consejos de seguridad vial. La Federación Profesional del Taxi de Madrid mostrará la evolución de taxis y taxímetros, contará con simuladores de conducción eficiente, castillos hinchables y otras propuestas lúdicas.

La Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid tendrá photocall y estand corporativo, exposición de Euro-Taxi con explicación de servicios, talleres sobre movilidad sostenible, concursos de dibujo y fotografía, y actuaciones teatrales o musicales sobre movilidad.

Todas estas actividades contarán con la asistencia y colaboración de Voluntarios por Madrid, con un nutrido grupo de participantes que aportarán su granito de arena en este evento de manera altruista.