Acceso gratis este domingo a Metro de Madrid para los ciclistas

La Comunidad de Madrid celebra el Día Mundial sin Coches este domingo, 21 de septiembre, con el acceso gratuito a la red de Metro durante todo el día para aquellos usuarios que quieran entrar con su bici.

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pone en marcha esta medida con el objetivo de seguir promoviendo el uso combinado de estos dos modos de transporte para fomentar una movilidad sostenible eficiente para desplazarse por la región.

Para acceder a la red, el ciclista deberá comunicarlo al personal de la estación para que le facilite la entrada (bien de forma presencial o a través de interfonos). Metro recuerda que hay se puede viajar con bicicletas en los trenes, pero siempre teniendo en cuenta una serie de normas que pueden consultarse en su web (www.metromadrid.es).

En la actualidad, es posible acceder con bici a toda la red y en todas las horas de servicio los sábados, domingos y festivos. Este mismo horario se extiende a los días laborables para las líneas 8, 11, 12, Metro Ligero 1 y a algunas estaciones concretas del resto de líneas. Para las demás, el acceso no es posible de lunes a viernes en las horas punta, es decir, de 07:30 a 09:30, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00h.

Sólo se puede llevar una bicicleta por viajero y los trayectos en tren se deben realizar situándose, como máximo, dos unidades en el coche de cabeza y dos en el coche de cola. En los trenes dotados de espacios reservados para bicis, estas deberán situarse en dichos espacios.

Además, el viajero podrá transportarla en las escaleras mecánicas, pasillos rodantes y ascensores, siempre que el grado de ocupación de estas instalaciones lo permita y que no se ocasionen molestias a otras personas. No está permitido conducir la bicicleta en el interior de las estaciones.