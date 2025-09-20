Madrid ciudadNoticias

Más de 10.000 personas llenan la Puerta del Sol en la marcha antitaurina de PACMA

Gacetín Madrid

El Partido Animalista PACMA ha celebrado este sábado una nueva edición de Misión Abolición, la mayor manifestación estatal contra la tauromaquia que tiene cita cada mes de septiembre en la capital.

Tras varios años en los que la cita se había convocado en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas, la formación política volvió a situar el epicentro de la protesta en el corazón de Madrid, en la Puerta del Sol, donde se congregaron en torno a 10.000 personas personas llegadas de diferentes puntos de España.

La marcha recorrió las principales calles del centro de la ciudad, pasando por la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, el Paseo del Prado, la Fuente de Cibeles y la Calle de Alcalá, para regresar finalmente a Sol al ritmo de una batucada. El recorrido transcurrió con total normalidad y sin incidentes, en un ambiente reivindicativo y pacífico.

La protesta contó con intervenciones en escenario del influencer Thomi Skadi y Sandra Krief del partido animalista francés, además de un discurso del presidente nacional del Partido, Javier Luna, y la portavoz, Yolanda Morales.

Desde PACMA destacan que «la respuesta ciudadana demuestra, una vez más, el creciente rechazo social a la tauromaquia, que continúa recibiendo importantes subvenciones públicas a pesar de que la mayoría de la población rechaza estos espectáculos».

Fotos: PACMA.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Mercado de Productores regresa este domingo 21...

Exhibición de drones, ‘Roller Disco’, circuitos de conducción,...

Acceso gratis este domingo a Metro de Madrid...

Madrid destinará 260.000 euros a obras de mejora...

Seis heridos en un aparatoso accidente con atropello...

Sanitarios madrileños se concentran en homenaje a los...

Nueva manifestación contra el Crematorio de la M-40:...

Madrid ultima el nuevo Programa Educativo de Actividades...

Madrid dará leche con y sin lactosa a...

Finaliza la rehabilitación del paso peatonal de Ciudad...

Comentarios