Ciudad Lineal celebra la Semana Europea de la Movilidad con un circuito de seguridad vial infantil

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad (SEM 2025), Ciudad Lineal se ha sumado un año más a la celebración con un circuito de seguridad vial infantil en la Instalación Deportiva Básica San Juan Bautista-Cidamón. La concejala del distrito, Nadia Álvarez, ha asistido a la actividad, organizada por la junta municipal en colaboración con el Área de Obras y Equipamientos, a través de Madrid Calle 30.

Durante toda la mañana, niños de entre 4 y 11 años han participado en un circuito en el que, a través de juegos y simulaciones, han aprendido a comportarse correctamente en la vía pública, ya sea como peatones o futuros conductores. Una experiencia educativa que busca fomentar el respeto por las normas de circulación desde edades tempranas.

La concejala ha subrayado que este tipo de jornadas son “una oportunidad única para enseñar a las generaciones más jóvenes los valores de responsabilidad en la carretera de una forma dinámica y divertida”.