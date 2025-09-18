Dos detenidos portando 1 kg de ketamina y cocaína rosa en VTC en el centro de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de mediana edad que viajaban en un vehículo de transporte con conductor (VTC) portando un kilogramo de ketamina en el distrito madrileño de Centro.
Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, cuando indicativos de Seguridad Ciudadana establecieron un filtro de control de vehículos. Tras dar el alto a este coche, que llevaba a dos personas en su parte trasera, observaron cómo uno de ellos intentaba ocultar algo debajo del asiento del copiloto.
Una vez realizado el oportuno registro, se localiza una bolsa de plástico que contenía un kilogramo de “Ketamina”. Además, tras realizar un cacheo de seguridad a ambos detenidos, se encuentra en el interior del bolsillo del pantalón de uno de ellos, una bolsita transparente que contenía casi cinco gramos de “tusi”, la cocaína rosa.
Por tales hechos, se procedió a la detención de estos dos viajeros como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, siendo trasladados a comisaría y puestos con posterioridad a disposición judicial.
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.