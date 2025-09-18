El Plan SURES destina más de 5,3 millones a la regeneración ambiental en los distritos del sureste

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Plan de desarrollo del sur y del este de Madrid (SURES), cuyo objetivo es promover el reequilibrio territorial e igualar la calidad de vida y de oportunidades con las del resto de la ciudad, sigue trabajando para mejorar el desarrollo medioambiental en estos distritos. La Junta de Gobierno municipal ha sido hoy informada por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, de una serie de modificaciones de crédito con las que se incorporan cuatro nuevos proyectos al presupuesto de 2025, que se desarrollarán en los distritos de Villa de Vallecas y de Puente de Vallecas, destinando un total de más de 5,3 millones a iniciativas de regeneración ambiental en estos distritos durante el año.

Estas cuatro nuevas actuaciones cuentan con una financiación de 435.000 euros procedentes de la bolsa de reserva del Plan SURES y consisten en obras de remodelación de zonas verdes y parterres situados en las calles Malpica de Tajo, Carrasca y Peña Cervera (en Villa de Vallecas), así como en la zona verde de avenida de Monte Igueldo, 71 (en Puente de Vallecas).

Estos cuatro nuevos proyectos se suman a los 13 ya aprobados en la XIV Comisión del Plan SURES celebrada en abril, dotados con un total de más de 4,9 millones de euros. De este modo, el total de la inversión en la recuperación de espacios verdes y otras actuaciones de regeneración medioambiental en los distritos del sureste financiados por el Plan SURES superará los 5,3 millones de euros a lo largo de este año.

Distritos del sur y del este beneficiados

Dentro de estos 17 proyectos, cuatro quedarán ejecutados en 2025: la rehabilitación de la zona verde situada en la calle de la Cañada del Santísimo en Villa de Vallecas, que incluirá la mejora de la red de caminos, del drenaje y del sistema de riego, así como nuevas plantaciones; la rehabilitación de las zonas verdes y creación de nuevas zonas deportivas e infantiles en el entorno de las calles de La Laguna y Parodia en Latina, el proyecto de mejora de accesibilidad de la nueva senda peatonal de la margen derecha del río Manzanares (entre la presa 9 y el parque lineal del Manzanares), y la zona verde de avenida de Monte Igueldo, 71 en Puente de Vallecas.

A esas intervenciones, se suman otras ocho que forman parte de proyectos de mayores dimensiones, cuya ejecución finalizará en los próximos años, como la rehabilitación del parque de Las Cruces en Latina, cuyo presupuesto total supera los 2,8 millones de euros; la remodelación del parque Cerro Almodóvar en Latina, con un presupuesto de 1,2 millones; la rehabilitación de zonas verdes en Orcasitas con una inversión de 1,5 millones de euros; la mejora de las zonas verdes del Ensanche de Vallecas, al que se destinan 1,6 millones de euros, y la restauración del parque Katiuska en Villaverde, con más de un millón de euros de presupuesto, junto a otros proyectos de rehabilitación y regeneración de numerosas zonas verdes más pequeñas en distintos puntos de los distritos del sureste.

Por último, y como parte de los proyectos relacionados con la regeneración medioambiental dependientes del Plan SURES, se encuentra la financiación de la gestión y programación de actividades y talleres que desarrolla el Centro Educativo Ambiental y Cultural Maris Stella en Usera.

Proyectos de regeneración medioambiental financiados por el plan SURES 2025

Las cuatro actuaciones recién incorporadas a través de la bolsa de reserva del Plan SURES son:

Obras de remodelación de zonas verdes y parterres situadas en las calles Malpica de Tajo, Carrasca y Peña Cervera en el distrito de Villa de Vallecas, tres proyectos que cuentan en su conjunto con una inversión de 185.000 euros.

Obras de rehabilitación de la zona verde de avenida de Monte Igueldo, 71 en Puente de Vallecas, que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros.

Por su parte, los proyectos ya aprobados en la XIV Comisión del Plan SURES son:

Centro Educativo Ambiental y Cultural Maris Stella (Usera): 251.981 euros

Mejora de la accesibilidad a la nueva senda peatonal de la margen derecha del río entre la presa 9 y el parque lineal del Manzanares (Usera y Puente de Vallecas): 857.214 euros

Rehabilitación de solar en zona verde Popular Madrileña (Usera): 250.000 euros

Regeneración de zona verde en la calle de Primitiva Gañán (Usera): 150.000 euros

Rehabilitación del parque de Las Cruces. Fase III (Latina): 200.000 euros

Remodelación integral del parque Cerro Almodóvar (Latina): 205.000 euros

Rehabilitación integral de zonas verdes con inclusión de nuevas zonas infantiles y deportivas, calles de Laguna y Parodia (Latina): 450.000 euros

Mejora de zonas verdes en Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas): 205.000 euros

Rehabilitación zona verde Cañada del Santísimo. Fase II (Villa de Vallecas): 1.165.000 euros

Rehabilitación de zona verde situada en calle de la Imagen, 20 (Puente de Vallecas): 50.000 euros

Obras de restauración y mejora del parque Katiuska (Villaverde): 895.000 euros

Obras de remodelación integral de la zona verde de Colonia Vilda (Villa de Vallecas): 200.000 euros

Rehabilitación de zonas verdes en Orcasitas (Usera): 40.000 euros

El Plan SURES continúa impulsando la transformación y regeneración de los distritos del sureste, promoviendo el desarrollo social, económico, medioambiental y deportivo para todos los madrileños.