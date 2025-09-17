Paula Mattheus y Hey Kid actúan por sorpresa en Gran Vía por la SEM

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, los artistas Paula Mattheus y Hey Kid han actuado por sorpresa esta mañana en la Gran Vía madrileña en presencia del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura.

Los cantantes, que participarán este viernes y sábado en el festival Jardín de las Delicias, han interpretado algunos de sus temas junto a uno de los autobuses eléctricos que cubrirán el Servicio Especial gratuito al evento. Durante aproximadamente media hora, los viandantes han podido disfrutar de esta acción especial, iniciativa conjunta de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) y Endesa, que aúna música, cultura, sostenibilidad y movilidad.

EMT Madrid y Endesa van a habilitar un servicio especial lanzadera con autobuses 100 % eléctricos para que los asistentes al Festival Jardín de las Delicias puedan desplazarse desde Moncloa hasta el recinto del espectáculo, situado en el complejo deportivo de Cantarranas (Ciudad Universitaria), los días 19 y 20 de septiembre.

Los autobuses lanzadera de EMT Madrid salen de la parada nº 11.980 en la calle Princesa (frente al Ejército del Aire), coincidente con la línea 160. La proximidad de esta ubicación permite conectar con otros modos de transporte como los autobuses interurbanos, Metro de Madrid y también con el Servicio Especial S5, que actualmente cubre el trayecto entre Cuatro Caminos y Moncloa por las obras de la L6 del suburbano. En sentido contrario, los autobuses salen de la parada nº 1.690 de Avenida Complutense hasta la cabecera de Moncloa.

El horario del servicio especial es de 14:00 h a 21:30 h y de 00:44 h a 03:44 h desde la parada de Moncloa. Desde Cantarranas, para el regreso de los asistentes, el horario de los autobuses está programado de 14:10 h a 21:16 h y de 00:30 h a 04:00 h. La frecuencia de paso de estas lanzaderas es de unos 10-12 minutos.