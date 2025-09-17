Espacio Abierto presenta su nuevo modelo de centro e invita a jugar y crear en otoño

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada por la concejala de San Blas-Canillejas. Almudena Maíllo, ha presentado hoy el nuevo modelo del Espacio Abierto Quinta de los Molinos, centro del Ayuntamiento de Madrid para la infancia y la adolescencia, además de un avance de su octava temporada: 85 actividades para jugar y crear durante todo el otoño.

Rivera de la Cruz ha destacado “la relevancia del juego como una forma propia de cultura”, y ha puesto en valor el papel de Espacio Abierto en “fomentar las condiciones para que la creación contemporánea, el aprendizaje activo y la imaginación abran nuevos encuentros entre infancia, ciudad y vida cultural”.

Por su parte, la directora artística del centro, Sara San Gregorio, ha explicado las líneas de trabajo del proyecto que se sintetizan en descubrir, explorar, inventar, inventariar, compartir y celebrar. “Emocionarnos con una pieza artística, investigar a través del juego, crear obras, documentar procesos y relatos, hacer circular los aprendizajes y festejar los hitos culturales son algunos de los objetivos de estas líneas en las que se enmarcan las actividades que forman parte de la programación”, ha afirmado.

Creadores, recursos pedagógicos, actividades escolares y mediación cultural

Entre las novedades del modelo de centro de Espacio Abierto destaca la interacción con los creadores, con quienes se diseñan proyectos a medida, así como los recursos pedagógicos que se ponen a disposición de familias e instituciones educativas a través de un sistema de préstamo. En este avance de temporada forman parte de la programación 55 creadores y compañías.

También es novedad la ampliación de la programación a los miércoles, jueves y viernes, en horario de mañana, para acoger a grupos escolares, con adaptaciones específicas de las actividades.

Los espacios se han reconfigurado para ampliar la programación cultural. La Urbanoteca ha pasado a ser un lugar en el que se realizan actividades artísticas con propuestas trimestrales. El Espacio 0-5 está dirigido a la franja de edad de 0 a 5 años, Espacio + es un espacio polivalente que se adapta a lo inesperado e Inventario es un espacio de creación con talleres.

Líneas de programación, celebraciones, producciones propias y festivales

Las 85 propuestas que forman parte de esta temporada de otoño se dividen en cuatro líneas de programación: ‘Umbral fantasía-realidad’, ‘Territorios propios’, ‘Empezar a inventar’ y ‘El tiempo de las plantas’.

Dentro de esta última línea, Espacio Abierto dará la bienvenida al otoño el 27 de septiembre con Siembra, de Maral Kekejian y Laura Bañuelos, una fiesta en la que el jardín se convertirá en un lugar simbólico, fértil y fabuloso. A lo largo del día, artistas y público sembrarán de juego y creatividad el centro a través de actividades relacionadas con las artes plásticas, la expresión corporal y la música. Por la tarde, el trabajo colectivo se transformará en una celebración en la que no faltarán frutas imposibles, aves mecánicas, deportes inventados, música y una gran piñata.

Entre las producciones propias de la temporada, están el Festival luz de invierno, y Escuela de Biodiseño, ambos en diciembre. Como ya es tradición, Espacio Abierto será una temporada más sede de prestigiosos festivales nacionales e internacionales. El primero en llegar será el festival de literatura infantil y juvenil FLIC, este mismo fin de semana (21 y 22 de septiembre).

En octubre, del 9 al 11, será el turno de la Semana de la Arquitectura de la mano de la Asociación Ludantia. Una programación específica de talleres pondrá de manifiesto la importancia de la arquitectura, el juego y la infancia como elementos clave para imaginar y construir formas más inclusivas, sensibles y creativas de habitar el mundo.

Coincidirá ese mismo fin de semana con la Muestra Internacional de Cine Educativo MICE, que, en su novena edición, del 10 al 19 de octubre, se asomará al universo creativo de la infancia y de la juventud con una programación compuesta por cortometrajes de animación y ficción profesionales, cortos creados por niños y jóvenes en entornos educativos y talleres para conocer los fundamentos del lenguaje audiovisual.

Del 11 al 15 de noviembre, estará en escena elPetit, el festival internacional de arte para la primera infancia, que en esta edición tiene por lema ¿Tejemos?, con el que propone construir red y tejer vínculos entre niños, familias, artistas y profesionales a través del arte. Espacio Abierto acogerá el montaje So, de Lagunarte, y una instalación y un taller, ambos a cargo de Inge Nouws.

Más teatro

La primera propuesta teatral de la temporada llegará con la última producción de Mundo Quinta de Espacio Abierto, programa de teatro documental con adolescentes que ofrecerá tres funciones (3, 4 y 5 de octubre) de Entre el caos y el ojalá, obra creada por 18 jóvenes bajo la dirección y acompañamiento de Cross Border Project.

Otros montajes teatrales que se podrán disfrutar son Tumba la fusta, de la compañía La Ruta 40, en fecha por confirmar; Yo nací en un surco de judías, de Almealera, los días 28 y 29 de noviembre; Alicia, de Blanca Alonso, el 13 de diciembre; y Todos los patitos, de Baychimo Teatro, el 27 de diciembre.

Instalaciones jugables, escenografías de juego y talleres creativos

En la Urbanoteca, del 1 de octubre hasta el 14 de diciembre, se instalará ‘Construcciones’, un sistema modular de bloques de construcción diseñados por el arquitecto Fermín Blanco que, a través de la arquitectura y el juego, permite explorar conceptos transversales como las matemáticas, el dibujo, la física, el arte y la música. A partir del 17 de diciembre, la propuesta de juego cambiará a ‘Paisaje en sombra’, de Lupe Estévez, que gira en torno a lo teatral y la acción artística efímera. Escenografías de juego como ‘Seres siderales’ y ‘Un lugar en el bosque’, ambas de IngobernArt, volverán a Espacio + y Espacio 0-5, respectivamente, en varias fechas en los próximos meses.

Entre los talleres creativos destacan los de producción musical, con Javier Amo, y los de sonido y percepción de la comida, con Ángel Galán, que se sucederán a lo largo de la temporada. Para abrir boca, en la presentación de hoy, Galán ha hecho partícipes a los presentes de una experiencia interactiva gastrosonora en la que el paisaje sonoro, la creatividad, la gastronomía y el arte colaborativo son los protagonistas para crear una pieza única.

La gráfica tendrá también un papel relevante a lo largo de la temporada con talleres como los de fanzine de Colectivo HUL, los de estampación de Art Stories y los de cianotipia de Fábrica de texturas, con los que explorar distintos lenguajes plásticos a través del juego y la manipulación de materiales.

Imagen gráfica de la temporada

Esta relevancia de la gráfica también está presente en la imagen de la nueva temporada de Espacio Abierto. Con el título Ven a ver lo invisible, la artista y Premio Nacional de Diseño, Silvia Fernández Palomar, ha explicado que “la imagen propone mirar de otra manera, descubrir tesoros en lo cotidiano y dar valor a lo invisible”.

Para llevar a cabo la imagen, la diseñadora ha contado con la colaboración de niños y niñas mayores de siete años que el pasado mes de julio participaron en un taller en el que se convirtieron en exploradores visuales, recorriendo la Quinta de los Molinos para buscar formas curiosas en sombras, ramas, piedras, hojas y descubrir los patrones, contornos y formas ocultas del parque.