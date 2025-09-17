Arrancan las obras de regeneración urbana en la Colonia Bomberos de Usera

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, acompañado por la concejala de Usera, Sonia Cea, ha visitado esta mañana la Colonia Bomberos, donde la semana pasada comenzaron las obras de regeneración urbana en este distrito gracias al Plan Regenera Madrid.

La intervención se desarrolla en las calles de Juan Español, Media y José Anespere, sobre una superficie total de 2.709,68 m², con una inversión de 515.351,73 euros. Su finalidad es dar respuesta a las directrices del Área de Políticas de Vivienda para promover barrios paseables y habitables, es decir, espacios con mayor accesibilidad, seguridad, confort climático y cohesión social.

Durante el recorrido, González ha señalado que “hemos comenzado las obras de regeneración urbana de la Colonia Bomberos de Usera, una reivindicación vecinal que hará el barrio más paseable, habitable y saludable. El objetivo es ofrecer a los vecinos un entorno accesible, seguro, verde y sostenible”.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran la creación de itinerarios accesibles que prioricen la movilidad peatonal universal; la reducción de la presencia del vehículo privado en el espacio público, manteniendo en la medida de lo posible las plazas de aparcamiento; y el incremento del arbolado y las superficies permeables para mejorar las condiciones medioambientales y el confort climático.

Las actuaciones previstas incluyen la revegetación de la calle de Media, con la creación de nuevas zonas de sombra y la instalación de bancas de apoyo; el calmado del tráfico en la calle de José Anespere, donde se incorporarán alcorques entre las plazas de aparcamiento; y la ampliación de aceras en la calle de Juan Español, junto con el traslado de las farolas desde las fachadas hasta las aceras para reducir la contaminación lumínica.

En total, se plantarán 15 nuevos árboles y alrededor de 400 arbustos. La renovación urbana se completará con la instalación de nuevo mobiliario urbano, como bancas de apoyo, papeleras y señalización vertical, la sustitución del alumbrado por luminarias LED de alta eficiencia energética y la creación de un aparcamiento para bicicletas.

En coherencia con la clasificación de la edificación protegida de la Colonia Bomberos, la intervención busca potenciar su valor arquitectónico y urbanístico, al tiempo que mejora la accesibilidad a las viviendas y protege a los inmuebles del soleamiento excesivo para favorecer su comportamiento térmico. Para ello, se introducen nuevos alcorques que integran mobiliario a modo de apoyos en algunos puntos de los itinerarios accesibles.

El delegado ha destacado la importancia de actuar en espacios que, como las tres calles de este ámbito, acusaban un gran deterioro y una evidente falta de arbolado. “En verano, el calor recalienta estas calles y hace menos confortable la vida de los vecinos. Con estas obras queremos devolver la sombra, la frescura y la seguridad al espacio público, y hacerlo de la mano de los vecinos del barrio”, ha explicado.

El delegado también ha querido poner en valor el trabajo conjunto con el distrito y el movimiento vecinal. “Hoy nos acompaña Sonia Cea, la concejala de Usera, a quien agradezco su compromiso y esfuerzo por los vecinos. Y también la asociación de vecinos Moscardó, que nos ayuda a entender mejor las necesidades de este barrio. El tejido de Madrid lo forman sus vecinos, y este plan de regeneración urbana lo construimos con ellos y para ellos”, ha afirmado.

El Plan Regenera Madrid

Esta actuación forma parte del Plan Regenera Madrid, con el que el Ayuntamiento de Madrid intervendrá sobre la ciudad construida antes de 1985. El plan actuará sobre más de 85 km², beneficiando a casi 2,6 millones de madrileños, lo que supone el 75 % de la población de la capital.

Actualmente, se están ejecutando obras de regeneración en otros tres ámbitos de la ciudad: la Colonia Urpisa en Villa de Vallecas, los polígonos E, I y Z en Moratalaz y el entorno del CEIP Sagunto en Villaverde. En conjunto, estas actuaciones suman más de 27.000 m² y contemplan la plantación de más de 200 árboles. El plan, que en su primera fase tiene planificadas intervenciones en 14 distritos, redefine el modelo de barrio saludable a través de tres ejes fundamentales: barrios cohesionados e integradores, barrios accesibles y seguros y barrios verdes y sostenibles.