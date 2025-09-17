Una motorista grave tras chocar con un coche en Chamberí (Madrid)

Una mujer de 65 años de edad ha resultado herida grave esta tarde de miércoles, 17 de septiembre, al impactar contra un turismo en un cruce de dos calles cuando circulaba por el distrito madrileño de Chamberí.

Los hechos han ocurrido pasadas la 1 de la tarde en el cruce de la calle Eloy Gonzalo con la calle Trafalgar. En circunstancias que aún se investigan, han colisionado lateralmente una motocicleta con un turismo, saliendo despedido el piloto de la primera.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con un traumatismo ortopédico severo por fracturas abiertas en ambas piernas, y tras ser estabilizada ha sido trasladada al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado con pronóstico grave.

En la primera asistencia ha colaborado personal del cercano centro de salud. Agentes de la Policía Municipal desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.