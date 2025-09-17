Hotel Palace, Inditex, Circo Price, Alfonso Ussía, Dúo Dinámico… el Gobierno de Ayuso aprueba sus XXIII Premios de Cultura

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la concesión de sus XXIII Premios de Cultura a personalidades, creadores e instituciones cuya trayectorias y obras han sido referentes y especialmente relevantes para la realidad sociocultural y las artes de la región. Los 15 reconocimientos honoríficos se entregarán en un acto que estará presidido el próximo lunes en el Teatro Audiotorio de San Lorenzo de El Escorial por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, el escritor y periodista madrileño Alfonso Ussía ha sido reconocido en el ámbito de Literatura. Con más de 40 libros publicados como Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra o la serie Memorias del marqués de Sotoancho, destacan también sus múltiples artículos y columnas periodísticas elaboradas con fina ironía y humor inteligente.

El Gobierno regional distingue también, en Tauromaquia, la labor de Andrés Amorós por «su defensa continua y documentada de esta expresión de la cultura española», así como su extenso conocimiento de las raíces de la Fiesta, que ha volcado en la colección Piel de toro y en diversas obras.

El galardón de Danza ha ido a parar a Belén López, destacada bailaora universal que ha llevado el flamenco por medio mundo reivindicando el carácter mestizo de este arte. Ha sabido unir su enorme talento y facultades técnicas con los mejores artistas de este género, del latín jazz y el rock and roll.

Los sonidos del Dúo Dinámico y Enrique García Asensio

El Dúo Dinámico ha sido condecorado en la categoría de Música Popular. Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, fallecido el pasado 26 de agosto, se unieron en 1958 en una exitosa carrera que ha dejado himnos intergeneracionales como Quisiera ser, Resistiré o Quince años tiene mi amor. Fueron creadores de temas como Soy un truhán, soy un señor y el La la la ganador de Eurovisión con Massiel.

La trayectoria del músico y director de orquesta Enrique García Asensio ha sido agraciada con el Premio de Cultura en Música Clásica. Figura de referencia que articula tradición y pedagogía, garantiza la continuidad de la excelencia sinfónica madrileña. Posee una extensa discografía, ha impartido cursos de Dirección de Orquesta en diversos países y ha sido nombrado Director Honorario de agrupaciones musicales de gran prestigio.

El madrileño Salvador Amaya, premio de Artes Plásticas, emplea sus trabajo para recuperar a personajes olvidados de la Historia y su obra dialoga con el concepto de ciudad y fortalece la identidad compartida. Por su parte, el majariego Álvaro Herrero, premio de Fotografía, fue nombrado Fotógrafo Subacuático del año 2025 por una imagen de una madre ballena jorobada y su cría captadas en la Polinesia Francesa. Destaca su unión de técnica, belleza y mensaje a través del objetivo.

Las actuaciones de Roy y Paredes

En el apartado de Teatro ha sido galardonada la actriz Esperanza Roy, figura icónica de la escena madrileña, con impacto directo en públicos y compañías. Comenzó su carrera como bailarina y en 1968 pasó al cine con el filme Si volvemos a vernos, producida por Elías Querejeta. Sobre las tablas ha cosechado una prolífica carrera con obras de teatro clásico como Así que pasen cinco años, de García Lorca o La dama boba, de Lope de Vega.

Por su parte, Marisa Paredes recibirá a título póstumo el Premio de la Comunidad en Artes Cinematográficas por su exitosa carrera en la interpretación con más de 75 películas nacionales e internacionales, además de teatro y televisión. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Ópera prima, de Fernando Trueba, y sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, como Tacones lejanos, La flor de mi secreto y Todo sobre mi madre

El respeto a su esencia y la recuperación de su patrimonio tras 113 años de historia y dos de remodelación le ha valido al Hotel Palace de la capital el premio en la categoría de Patrimonio Histórico. El mítico establecimiento de lujo donde se alojaron Picasso o Marie Curie, entre otros, luce un nuevo aspecto que le devuelve a su máximo esplendor y mejora el diseño, el servicio y la comodidad a la vez que reafirma a Madrid como destino turístico y cultural de excelencia.

El consomé de Lhardy y la carpa del Price

El premio de Gastronomía es para el famoso restaurante Lhardy, ubicado en la misma casa de la Carrera de San Jerónimo desde que abrió sus puertas en 1839. Custodio de platos identitarios como el cocido y el consomé, gran parte de la historia de España se ha tramado entre sus paredes y bajo sus lámparas que evocan la solemnidad del Romanticismo.

Inditex, premio de Moda, recibe este reconocimiento en el 50 aniversario de la emblemática Zara. De modesto taller familiar a empresa mundial de moda, la multinacional es todo un referente y cuenta ya con más de 5.500 tiendas repartidas por todo el mundo. Es relevante el impacto en la economía creativa y de consumo de la región.

En el apartado de Mecenazgo ha sido destacada la labor de la Fundación Mapfre, que este año cumple medio siglo de vida. Se premia así la labor sostenida de apoyo a la sociedad y la cultura en España y la capacidad para desarrollar uno de los programas de exposiciones más ambiciosos en los últimos años, tanto en pintura, escultura o fotografía.

El Teatro Circo Price, premio de Cultura en Artes Circenses, fue fundado en 1853 por el irlandés Thomas Price. Se trata de uno de los espacios más versátiles de la capital, además de ser el único teatro circular del país y con programación estable de circo. A lo largo de su trayectoria, ha acogido galas internacionales, conferencias, jornadas y estrenos.

Durante los años ‘40, un grupo de amigos empezaron a montar belenes en las calles y locales comerciales de Madrid. En el año 1942 de una forma informal se crea la Asociación de Belenistas de Madrid, que será distinguida por su contribución a las Artes Populares con la difusión del Belén como tradición artística y cultural a la vez que refuerza la identidad cultural de la región. Cada año son los encargados de montar el que se ubica para todos los madrileños en la Real Casa de Correos.