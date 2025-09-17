El PSOE denuncia que el Ayuntamiento «tiene planes para destruir» el mural artístico del hotel Anaco en la Plaza del Carmen

El portavoz de Urbanismo en el Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha denunciado tras la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano que “el Ayuntamiento tiene planes para destruir uno de los murales artísticos más famosos de Madrid: el que está en la Plaza del Carmen, en el hotel Anaco”.

Fue encargado por el alcalde Enrique Tierno Galván, para conmemorar la semana del desarme en el contexto de la guerra fría auspiciada por la ONU. En la Comisión se ha presentado un nuevo diseño que «destruye este mural, contra lo que siempre ha defendido el Grupo Municipal Socialista, que es su restauración».

«¿Si lo hubiera encargado Álvarez del Manzano o Gallardón estarían haciendo esto?», se ha preguntado Giraldo, quien ha recordado que en 2021 la Junta Municipal de Centro votó de forma unánime por su restauración. “Pedimos que se retire este proyecto y que se restaure el mural al estado original”, ha concluido.