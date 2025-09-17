Más Madrid reclama a Ayuso vetar a Israel de competiciones deportivas regionales

El grupo parlamentario de Más Madrid ha registrado en la Asamblea regional una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impedir la participación de selecciones o clubes que representen oficialmente al Estado de Israel en cualquier competición deportiva que tenga lugar en la Comunidad de Madrid o que cuente con su respaldo institucional.

Según recoge el texto de la iniciativa, el objetivo es evitar la presencia israelí en «ningún campeonato, torneo, trofeo o evento deportivo celebrado en la Comunidad de Madrid, o financiado, patrocinado o apoyado institucionalmente por la misma»

La propuesta llega en un contexto internacional especialmente sensible, y Más Madrid busca con ella que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se posicione de forma clara en defensa de los derechos humanos. En el texto registrado, el grupo autonómico solicita, además, que se promueva un «compromiso firme» con los «valores de paz, justicia y Derechos Humanos», subrayando la necesidad de «evitar que el deporte se utilice como instrumento de propaganda política» por parte de países «responsables de violaciones graves de Derecho Internacional».

La formación de izquierda remite a ejemplos recientes y pasados de exclusiones similares, como el veto a Rusia tras la invasión de Ucrania o la expulsión de Sudáfrica durante el apartheid, como referencia para justificar su planteamiento. En este sentido, la iniciativa no se limita al ámbito regional, sino que también contempla una proyección nacional e internacional. Más Madrid propone que el contenido de esta propuesta sea remitido a otras instituciones deportivas y políticas clave: «el Gobierno de España, al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico Español», para «impulsar una posición coherente en relación con la exclusión de Israel de eventos deportivos, en línea con los precedentes aplicados a otros Estados en situaciones de violaciones graves del derecho internacional».

En opinión del grupo proponente, el papel activo de la Comunidad de Madrid como organizadora o patrocinadora de eventos deportivos no puede ir desligado de criterios éticos y políticos. En este sentido, el texto argumenta que «De igual modo que la exclusión deportiva de Sudáfrica durante el apartheid o de Rusia tras la invasión de Ucrania se entendió como una medida justa y necesaria, hoy resulta incoherente permitir que delegaciones oficiales de Israel participen en eventos celebrados o apoyados por instituciones madrileñas».

Finalmente, el texto registrado ante la Asamblea concluye apelando al papel del deporte como un espacio de convivencia y valores universales, y no como herramienta de blanqueamiento político: «El deporte debe ser un espacio de valores, promoción de la solidaridad y el respeto mutuo y no de propaganda o blanqueo de la violencia».

Con esta iniciativa, Más Madrid se convierte en el primer grupo autonómico en plantear abiertamente la exclusión institucional del Estado de Israel en el ámbito deportivo regional, una propuesta que previsiblemente generará reacciones enfrentadas tanto en el seno del Parlamento madrileño como en el resto del espectro político nacional.

Foto: Comunidad de Madrid.