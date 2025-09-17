Más Madrid denuncia el «caos en el transporte público» en la capital con metro y autobuses «desbordados»

El portavoz en funciones del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha denunciado el «caos en la movilidad y el transporte público»: «el espectáculo de caos diario con trenes (de Metro) que pasan repletos en las líneas 1, 3, 4, 5, 10…», ha criticado.

«No es normal que el intercambiador de Moncloa sea una ratonera en hora punta. No es normal tardar hora y cuarto para ir de Conde de Casal a Cuatro Caminos. Ni es normal que sea una misión imposible llegar a Ciudad Universitaria, a las facultades, con una Línea 6 que estuvo abierta en verano y que se cortó dos días antes del inicio del curso escolar», ha incidido.

Las dos líneas que van a Ciudad Universitaria «están completamente desbordadas y el servicio de refuerzo que ha puesto Almeida, el SE-5, no para en la estación con más demanda, que es la propia Ciudad Universitaria». «Exigimos explicaciones del PP, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, y medidas bien planificadas para acabar con una situación insostenible», ha dicho.

Por otro lado, Rubiño ha anunciado que el Grupo Municipal de Más Madrid llevará una proposición al pleno de Cibeles del 30 de septiembre para que el Ayuntamiento se pronuncie de manera clara y firme contra el genocidio en Gaza.

La propuesta será en los mismos términos que el PP y el resto de grupos municipales aprobaron por unanimidad el 26 de abril de 2022 para referirse a la invasión rusa de Ucrania. Una iniciativa «con un texto sencillo y contundente»: Condenar de forma expresa la invasión militar israelí emprendida por su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que está produciendo el genocidio y la vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino.

En 2022 Almeida «no tuvo ningún reparo en apoyar la proposición condenando la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el genocidio y la vulneración de derechos humanos del pueblo ucraniano. En un momento de emergencia internacional, en el que la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio y la propia Comisión de Investigación de la ONU constatan que las prácticas israelíes encajan en la definición de genocidio de la Convención Internacional sobre este Delito», ha argumentado.

La ONU, además, «dice que los estados deben actuar para pararlo. Y desde Más Madrid actuamos. A ver qué dice Almeida en esta ocasión después de dar desde hace días un espectáculo bochornoso sobre este genocidio».

En cuanto a la supuesta prohibición de las banderas palestinas en los colegios de la Comunidad de Madrid, para Eduardo Rubiño «esta es la libertad de Ayuso, para ella y para los que piensan como ella. Para el resto, mordazas, en este caso a la comunidad educativa. Mientras Israel bombardea escuelas, Ayuso se erige en la portavoz del Gobierno de Israel y prohíbe la defensa de los derechos humanos».

Y finalmente, sobre las pancartas de apoyo a Gaza y de stop al genocidio en los balcones de Más Madrid en el edificio de grupos en el Ayuntamiento de Madrid: «aquí siguen puestas, ninguna comunicación por parte de Almeida hasta el momento».