Evitan una agresión sexual en Moratalaz gracias a las fotos que mandaba la víctima por WhatsApp a su marido

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han conseguido salvar a una mujer de nacionalidad colombiana de una posible agresión sexual gracias a que mandó a través del sistema de mensajería ‘Whatsapp’ fotos a su marido cuando la trasladaban al piso de Moratalaz en el que estuvo secuestrada.

Han sido detenidos un hombre de 73 años de edad y una mujer, prima esta del marido de la víctima. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 15 de septiembre, cuando la víctima viajaba desde Colombia a Tenerife, haciendo escala en Madrid.

Ese día llamó a su marido (en Tenerife) para informarle de que pernoctaría con una prima de él y que, además, se había tomado unas copas, se había empezado a marear y su prima junto a un hombre de 73 años de edad le habían llevado a la fuerza a un domicilio. Durante todo el traslado, fue remitiendo a su marido fotos de la situación a través del sistema de mensajería ‘WhatsApp’.

Con todo ello, el marido desde Tenerife se puso en contacto con una patrulla de agentes de la Policía Municipal de Madrid de Villa de Vallecas, a través de un amigo. Estos solicitaron colaboración a la Policía Nacional para poder localizar al propietario del contrato del teléfono móvil de la persona que se encontraba con la víctima (la prima del marido), siendo este, el marido de la prima, con domicilio en el distrito de Moratalaz.

La víctima manifestó también a su marido, vía WhatsApp, la posibilidad de que en el domicilio donde la tenían retenida hubiera armas de fuego. Con todo ello, agentes municipales de Villa de Vallecas junto con agentes de Moratalaz se dirigieron al domicilio en cuestión.

Una vez en el domicilio, se entrevistaron con la prima y el varón de 73 años y estos les permitieron entrar para comprobar que todo iba bien. Los agentes se encontraron con la víctima retenida, desorientada, con los pantalones y las zapatillas desabrochadas y la camiseta abierta.

Se entrevistaron con ella en otra estancia de la casa y esta les explicó que la habían trasladado en contra de su voluntad, que la habían dado de beber algo y habían perdido la consciencia varias veces. El hombre de 73 años le había mordido los pechos, hecho tocamientos en sus partes íntimas siendo testigo la prima del marido, no evitando estos hechos y permitiéndolos.

Le había esquivado todo lo que había podido hasta que finalmente habían llegado los agentes. Con todo ello, fueron detenidos tanto el varón de 73 años como la prima del marido de la víctima, siendo trasladados a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, pasando posteriormente a disposición judicial.