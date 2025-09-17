Madrid estrena ayudas de hasta 60.000 euros para modernizar y rehabilitar mercados y galerías comerciales

La Comunidad de Madrid estrena ayudas para favorecer la modernización, rehabilitación y mejora de mercados municipales de abastos y galerías comerciales de alimentación, reconociendo así la importancia de estos establecimientos tradicionales como elementos dinamizadores de la economía de la región.

Las asociaciones, federaciones y confederaciones que gestionan estos equipamientos colectivos en ciudades con menos de 250.000 habitantes podrán beneficiarse de subvenciones directas de hasta 60.000 euros, para que se adapten a la evolución de los hábitos de consumo y mejoren la competitividad de los negocios integrados.

Las ayudas forman parte del Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024-27, e incentivarán las actuaciones que supongan la incorporación de nuevas tecnologías; la reforma integral o acondicionamiento de los locales; la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora de accesibilidad de las instalaciones, así como los gastos asociados por permisos y seguros de construcción, entre otros.

El periodo de las acciones subvencionables será del 1 de mayo de 2024 al 15 de septiembre de 2025, y se abonará el 50% del importe total presentado por los gastos e inversiones realizados en los conceptos debidamente justificados, impuestos excluidos.

El plazo de solicitudes para esta nueva línea, dotada con 580.000 euros, ya está abierto, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de hoy (BOCM), y finalizará el 6 de octubre, pudiéndose tramitar a través de la Administración Digital del Gobierno regional.