Un circuito de educación vial por la Semana Europea de la Movilidad 2025 en Tetuán

La Semana Europea de la Movilidad 2025 también llega al distrito de Tetuán este sábado 20 de septiembre. La plaza de la Remonta será el escenario de actividades gratuitas dirigidas a los más pequeños. ¡Apúntalo en la agenda del nuevo curso!

Madrid celebra la Semana Europea de la Movilidad este año bajo el lema Movilidad para todos. La campaña tiene como objetivo recordar que un transporte sostenible y accesible para todas las personas es clave para avanzar hacia una ciudad más justa e inclusiva.

Desde la Junta Municipal de Tetuán se han organizado actividades para los niños que se acerquen con su patinete, bicicleta o vehículo a cuatro ruedas para recorrer, de 12 a 14 horas, el circuito situado en la plaza de la Remonta. Además, en esta jornada del 20 de septiembre, la junta pone a disposición de los interesados… ¡mini karts!

Sea con el vehículo que sea, los más pequeños pondrán a prueba las habilidades de circulación y aprenderán las normas de educación vial, tan importantes para poder desenvolverse en la ciudad.