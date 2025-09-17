Ayuso advierte que Pedro Sánchez «utiliza la kale borroka para mantenerse en el poder» y subraya los 2.907 gazatíes atendidos en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que el Gobierno de España «no puede ser parte de un boicot revolucionario a un evento deportivo. Cuando se va de la mano de la kale borroka, las causas humanitarias son excusas».

Así lo ha indicado tras el Consejo de Gobierno celebrado en la finca El Encín de Alcalá de Henares: «se trata de una situación gravísima que afecta de lleno al Estado de Derecho, a la dignidad institucional y, por supuesto, a la imagen de Madrid y de España. El Gobierno de la Nación no puede jamás ser parte de un boicot revolucionario de un evento deportivo contra sus propias fuerzas del orden, enfrentando a los ciudadanos, poniendo en peligro a familias y deportistas. Esto es suicida para la nación entera y desde el ambiente pre guerracivilista no se veía en España algo así».

«Pedro Sánchez y Pachi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder. Que nadie lo dude, cuando se va de la mano de Bildu, de la kale borroka como hemos visto, o las supuestas causas humanitarias ambientales son siempre excusas. El fin justifica los medios por la revolución y si no pregúntense por qué siempre blanquean a Hamas, porque se reduce el drama de Oriente Próximo a lo que ha ocurrido en los últimos meses cuando en realidad es un drama de siglos», ha incidido.

2.907 gazatíes atendidos en Madrid

Con respecto a la población gazatí, Ayuso ha subrayado que «hemos atendido a 2.907 personas, 383 en urgencias; acogido a 60 niños en nuestros colegios; 90 personas como demandantes de empleo, y también hemos atendido a 304 en los distintos servicios para la búsqueda de un puesto de trabajo».

!Nuestra responsabilidad es atender aquí a todos los ciudadanos, todos por igual, en igualdad de derechos y de obligaciones ante la ley, y ser un lugar de integración, tratar con humanidad y hacerlo para todos, sean judíos, gazatíes, vengan de donde vengan, haya nacido donde hayan nacido. Porque esto es Madrid: una región abierta, integradora, de las más plurales y acogedoras del mundo», ha argumentado.

Banderas palestinas en los centros educativos

«Utilizar los colegios y las universidades con fines políticos nos retrotrae a los peores episodios del siglo XX, y van a conseguir únicamente que la bandera palestina sea vista como algo negativo si se impone a la fuerza, si se politiza todo», ha reclamado.

«Nosotros estamos totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid, porque este no es un problema que no parte en Madrid, ni tiene la culpa nadie en la Comunidad de Madrid, ni ningún español. Pido dejar a la comunidad educativa en paz y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción. No tiene perdón que la kale borroka la lleve a todas partes y el odio y la división guerracivilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable: no al adoctrinamiento político en las aulas», ha concluido.