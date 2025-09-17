La Junta Municipal de Villa de Vallecas ha celebrado esta tarde el Debate del Estado del Distrito, en el que el concejal Carlos González Pereira ha presentado un balance de la ejecución del presupuesto, que este año supera los 36 millones de euros, y ha dado cuenta de la situación de las inversiones proyectadas para 2025.

González Pereira ha afirmado que “la planificación de 2025 avanza según calendario y concentrará las principales actuaciones en el último cuatrimestre”. Para el actual equipo de Gobierno, ha destacado, “el objetivo es que cada euro se traduzca en mejoras visibles en colegios, instalaciones deportivas, zonas verdes, accesibilidad y seguridad peatonal.”

Con un gasto comprometido del 84,15 %, las principales líneas de inversión suponen un gasto de 3,1 millones de euros, que se concentran en la conservación y la seguridad de centros educativos, el deporte de proximidad, las zonas verdes, las actuaciones en vía pública y la mejora de edificios municipales.

Este año, se han presupuestado cerca de 1,8 millones de euros para el mantenimiento de diez centros de enseñanza y un espacio cultural: los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Honduras, El Quijote, Juan Gris, Agustín Rodríguez Sahagún, Ciudad de Valencia, Loyola de Palacio, Blas de Otero, José Echegaray, la Escuela Infantil Los Sobrinos del Capitán Grant y el Centro Sociocultural Francisco Fatou. Otros 98.000 euros se destinarán a la mejora de la accesibilidad de los centros municipales de mayores Santa Eugenia y Villa de Vallecas, a la conservación y adecuación a las normativas vigentes de edificios, climatización de la sede de la junta municipal del distrito y a la adecuación del Centro Cultural Zazuar.

Respecto a los equipamientos deportivos, en 2025 se ha procedido a la adecuación de las normativas vigentes en los vasos y zonas de piscina del Centro Deportivo Municipal Cerro Almodóvar; a la sustitución de las luminarias existentes por luces led en varias instalaciones deportivas municipales básicas y a la adecuación de vestuarios y de accesos al campo de fútbol de la IDB Santa Eugenia.

Otros 385.000 euros se han asignado a la remodelación en los parterres de Pico de la Cierva y a las zonas verdes de Colonia Vilda, Carrasca y Malpica del Tajo. Con un gasto de 52.000 euros, también se ha procedido a la reparación de las aceras en la calle Montes de Montjuic.

Por otra parte, este año continúa el proyecto iniciado en el ejercicio anterior para reforzar el sistema de semáforos y avisadores acústicos peatonales, así como la instalación de acometidas eléctricas en pasos claves, especialmente en los entornos escolares del distrito.

Proyectos singulares

Junto a estas actuaciones, se han puesto en marcha varios proyectos singulares de especial relevancia para Villa de Vallecas. Con un importe de cerca de 2 millones de euros, se está llevando a cabo una obra de reordenación integral y de accesibilidad en el paseo de Federico García Lorca.

El barrio del Ensanche de Vallecas contará con una nueva biblioteca y un nuevo centro cultural, con una inversión de casi 8,2 millones de euros, a los que habrá que sumar el importe de las dotaciones complementarias.

En la zona del Cerro Almodóvar, se está ejecutando la primera fase del Bosque Metropolitano, con un importe de cerca de 2,5 millones de euros y se está actuando en el entorno del CEIP El Quijote con una inversión superior a 120.000 euros.

Por último, en el campo de rugby de la IDB Las Leonas, se están realizando mejoras funcionales como la instalación de redes parabalones y de jaulas, a lo que se destina un presupuesto de 46.000 euros.