Activada este jueves la alerta amarilla en Madrid por calor intenso

Tras unos días de ligera tregua, las temperaturas vuelven a ser altas en Madrid: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves, 18 de septiembre, el nivel amarillo por calor en toda la Comunidad de Madrid, incluida la zona de la Sierra.

La alerta amarilla afecta a las zonas Sierra, Sur, Vegas, Oeste, Metropolitana y Corredor del Henares de la región madrileña, en las que se alcanzaran los 36ºC de media (34ºC en las cotas bajas de la Sierra). Las horas de mayor afectación del calor serán entre la 1 y las 8 de la tarde. Se prevé que, de cara al viernes 19, las temperaturas vuelvan a descender, desactivándose la alerta amarilla.

La Consejería de Sanidad recuerda la importancia de mantener una hidratación adecuada mediante la ingesta de abundantes líquidos y el consumo de alimentos ricos en agua como fruta, ensaladas, gazpacho, etc. Las personas mayores deben beber al menos dos litros de agua al día, incluso sin tener sed.

En general, es aconsejable no realizar ejercicio físico durante las horas más calurosas del día y restringir los paseos, especialmente entre las 12 y las 17 horas, procurando llevar prendas de tejidos naturales, ligeros y de colores claros. Los expertos insisten en que nunca se deje a una persona en un vehículo expuesto al sol, y que los ciudadanos estén pendientes de familiares, vecinos y personas vulnerables, especialmente si viven solas. También hay que recordar que en verano es importante usar un protector solar y evitar la exposición al sol especialmente en los niños.

Por último, y ante temperaturas extremas, si se está tomando algún medicamento de manera habitual, conviene consultar con el médico o farmacéutico por si fuera necesario ajustar las dosis. Ante emergencias causadas por el calor, se recuerda que hay que contactar con el teléfono de emergencias 112.