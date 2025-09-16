La moda flamenca llega a la capital con la cuarta edición de SIMOF Madrid

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha presentado esta mañana en el Espacio Cultural Serrería Belga la cuarta edición de la Semana Internacional de Moda Flamenca (SIMOF Madrid), en un acto que ha contado con la presencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. La presentación ha incluido la actuación El traje de flamenca: vestir la identidad, un recorrido por la evolución de la moda flamenca que une tradición y contemporaneidad.

Durante su intervención, Maíllo ha destacado el hecho de que “SIMOF Madrid forme parte, por primera vez, de Madrid es Moda, el gran escaparate y homenaje a todas las personas que hacen posible la moda en España”. Gracias a eventos como este, ha asegurado la concejala delegada, “la moda flamenca gana la visibilidad que se merece, por su talento, creatividad y respeto al oficio, dentro del ecosistema creativo español”. Además, ha señalado que “Madrid es ciudad de flamenco y está orgullosa de serlo”.

La nueva edición de SIMOF Madrid se celebra el 30 y 31 de octubre en el Wellington Hotel&Spa y cuenta con el apoyo del Área Delegada de Turismo. El objetivo es reforzar la proyección internacional de un sector que, más allá de su valor estético y artístico, constituye también un motor económico y un ejemplo de la unión entre artesanía, creatividad y turismo cultural.