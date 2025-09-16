El servicio de intercambio de objetos ReMAD ofrecerá un centenar de vehículos gratuitos en el Paseo del Prado este domingo

El servicio municipal de intercambio gratuito de objetos de segunda mano, ReMAD, volverá a estar presente en el ‘día grande’ de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) madrileña, que tendrá lugar el próximo domingo, 21 de septiembre, en el eje Atocha-Colón. De este modo, contribuirá, por segundo año consecutivo, a promover la movilidad sostenible y la economía circular.

En total se exhibirán 108 vehículos y accesorios de segunda mano para que aquellos ciudadanos que estén interesados puedan llevárselos de forma gratuita. Para poder adquirirlos el día 21 de septiembre tan solo hay que darse de alta en la plataforma ReMAD, desde donde podrán gestionar sus solicitudes y consultar la disponibilidad de los diferentes artículos. Además, los madrileños que se acerquen al paseo del Prado el domingo encontrarán 20 patinetes; 11 patines de tres ruedas; 16 bicicletas pequeñas; 9 bicicletas sin pedales; 14 patines; 12 bicicletas de mediano y gran tamaño; 4 motos de bebé; 10 skates, y 12 cascos.

Esta acción con motivo de la SEM madrileña servirá para dar a conocer aún más este servicio municipal que nació en 2019 y que, cada año que pasa, utilizan un mayor número de madrileños. El pasado mes de julio, la plataforma ReMAD alcanzó los 16.061 usuarios registrados, quienes han contribuido con la publicación de más de 97.000 objetos, cifras que evidencian el compromiso de la población madrileña con la sostenibilidad y la reutilización, pilares esenciales del proyecto.

Entre los Puntos Limpios con mayor número de usuarios destacan Arganzuela (4.173 personas registradas), Chamartín (1.145) y Hortaleza (1.038). En cuanto a la subida de artículos, lideran la clasificación Villa de Vallecas (10.277), Puente de Vallecas (9.304) y Hortaleza (9.014). Los objetos disponibles más habituales en la plataforma son juguetes, libros, revistas, cómics y material deportivo, mientras que entre los más solicitados destacan las bicicletas.

Uno de los hitos más relevantes de ReMAD es su alta tasa de reutilización, que alcanza actualmente el 87,6 %. Esto supone 85.681 artículos reutilizados tras las revisiones que realiza el servicio. Los Puntos Limpios que más han contribuido a esta cifra son los situados en los distritos de Villa de Vallecas (8.616 objetos), Puente de Vallecas (8.530) y Hortaleza (8.031).

Con estos resultados, ReMAD continúa consolidándose como una herramienta eficaz, sostenible y participativa capaz de impulsar la economía circular en Madrid gracias a la implicación activa de miles de madrileños.

Nuevos Centros de Reutilización de Residuos (CRR)

El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado a la red de puntos limpios fijos los Centros de Reutilización de Residuos (CRR) destinados a la recogida, revisión y entrega de muebles, enseres y aparatos eléctricos. Se han habilitado tres instalaciones: la situada en la calle de San Norberto, 44 (Villaverde), con una superficie de 1.800 m² y actualmente en funcionamiento; la ubicada en el camino de Coslada, 18 (San Blas-Canillejas), con 1.800 m² de superficie, cuya apertura está prevista en breve, y la de la calle de las Islas Bermudas, 2 (Fuencarral-El Pardo), un espacio de menor tamaño, de 350 m², destinado a la exposición y entrega de objetos revisados, que también estará operativa próximamente.

Todas estas instalaciones estarán dotadas de zonas de auto reparación, talleres de rehabilitación y espacios de exposición. Los artículos podrán llegar por entrega directa de los ciudadanos o a través de los puntos limpios. Tras su depósito serán revisados por Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo autorizados.

Funcionamiento de ReMAD y cómo darse de alta en la plataforma

ReMAD es una iniciativa municipal que ofrece una segunda vida a los objetos de los que deseen deshacerse los madrileños y en los que otras personas puedan estar interesadas. Los artículos se recogen en 16 Puntos Limpios Fijos (PLF) de varios distritos de la capital y en los CRR ReMAD y, tras pasar un control de calidad, son puestos a disposición de la ciudadanía en la plataforma donde los usuarios pueden reservar objetos a través de un catálogo y publicar sus productos.

El funcionamiento es sencillo. Los interesados deben registrarse como usuarios en la plataforma y subir una foto y descripción del objeto del que se quieran deshacer y que formará parte del catálogo de ReMAD. Deberán depositar este objeto en algunos de los 16 Puntos Limpios Fijos o CRR para que queden disponibles para otro usuario. Cada vez que publiquen un objeto y lo lleven al PLF ganarán 100 puntos con los que podrán retirar del catálogo otros artículos que sean de su interés.

Para hacerse con los enseres en los que estén interesados, los usuarios deberán introducirse en el catálogo, reservar el objeto deseado y acudir al punto limpio fijo en el que se encuentre a retirarlo. Cada vez que se retira un producto el usuario resta 50 puntos.